Njezini roditelji su od nje skrivali tajnu gotovo 25 godina: 'To mi je okrenulo život naglavačke!'

Bizarna situacija raspetljala se prije nekoliko dana kada je anonimna mlada žena rekla da su ju roditelji zamolili da dođu kući ranije dok je bila u posjetu kod prijatelja. Iako su rekli da je sve dobro, ona se potajno bojala što bi taj razgovor mogao donijeti, piše Mirror.

Kaže da joj je prva misao bila da će ju izbaciti iz kuće, ali to nije moglo biti dalje od istine. "Danas sam došla kući, posjeli su me i rekli da će ono što će mi reći vjerojatno biti zbunjujuće i izazvati velike emocije", napisala je na Redditu.

"A onda mi je mama rekla: 'Tvoj tata nije tvoj biološki otac'. Isprva je mislila da je sve to velika zafrkancija, pa je pitala mamu: "Šališ se? Ozbiljna si?" No roditelji nisu odustajali i potvrdili su da misle ozbiljno. "Razgovarali smo još o tome i moja mama je rekla da mi želi reći godinama, ali nikad nije osjećala da je pravi trenutak. Htjela mi je reći kao tinejdžerici, ali su me maltretirali u školi, pa nije mi htjela reći tada kad sam već prošla kroz mnogo toga. Pokušavala je svake godine, ali nije se mogla natjerati na to", nastavila je.

Iako je rekli da nije 'mrzila' svoju majku jer je do sada izbjegavala ovaj razgovor, priznala je da ju je uznemirilo saznati tako kasno. Ipak, to zapravo ništa nije promijenilo i tvrdi da nema interesa upoznati biološkog oca. "Svog sam tatu uvijek doživljavala kao svog tatu, usvojio me kad sam imala jednu godinu Nemam interesa tražiti svog biološkog oca. Ne želim upoznati nekoga tko je napustio moju mamu i mene. Ne znam zašto ovo objavljujem, pretpostavljam da samo moram nekome reći", zaključila je.

"Iako uopće nisam uzrujana zbog toga, osjećam se tako čudno. Čini mi se kao velika šala ili tako nešto. Znam da nije, samo se čini tako ludo da ne može biti stvarno", dodala je. Ne iznenađuje da je anonimno priznanje ubrzo prikupilo veliki broj komentara, a mnogi su korisnici u potpunosti podržali njezin pogled na situaciju. Jedna je osoba napisala: "Zvuči kao da zapravo imate zdravu reakciju na ovu vijest. Pažljivo promatrajte svoje emocije, ako vaša reakcija prestane biti zdrava, sjetite se da postoji psihoterapija i da to nije ništa loše."

Netko drugi je dodao: "On je tvoj tata na svaki način koji je bitan", dok se netko drugi ubacio: "Ista stvar mi se dogodila s 23 godine, samo što sam to slučajno saznao dok sam pregledavao majčine albume s fotografijama. Znam da bi se moglo činiti da je sve što ste znali pogrešno, ali obećavam vam da ćete se ponovno osjećati normalno."

