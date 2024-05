Ne želi da ju tata prati do oltara na njenom vjenčanju: 'Slomila sam mu srce, ali on to ne zaslužuje'

Ako ste ikada planirali vjenčanje, znat ćete koliko može biti teško odlučiti koga želite za djeveruše, kumove, barjaktare i sve druge uloge. Za mnoge mladenke jednostavno je izabrati tko će ih otpratiti do oltara jer je to uloga koju tradicionalno obavlja njen otac. Međutim, jedna je mladenka odlučila da je tata ne preda na dan vjenčanja jer ne vjeruje da on zaslužuje tu ‘čast’, piše Mirror.

Žena je objasnila da je već imala kompliciran odnos s tatom i odlučila je zamoliti mamu da je otprati do oltara jer joj je ona bila stalna podrška u životu. U objavi na Redditu, buduća mladenka je rekla da je svom ocu rekla vijest nakon što je on objasnio koliko je uzbuđen što će je otpratiti do oltara - i zbog njene odluke slomljeno mu je srce.

Napisala je: ‘Udajem se za dva mjeseca. Moj odnos s ocem oduvijek je bio kompliciran. Roditelji su mi se razveli kad sam imala 10 godina i moj otac nakon toga nije bio uz mene. Osnovao je novu obitelj i osjećala sam se kao da mu više nisam prioritet. Mama me praktički sama odgojila’.

‘Kako se bliži dan mog vjenčanja, moj otac je izrazio koliko je uzbuđen što će me ispratiti do oltara. Tu se stvari kompliciraju. Mama mi je bila stalna podrška i oduvijek sam zamišljala da će me ispratiti do oltara. Ona je bila tu za svaki važan trenutak u mom životu dok je moj tata uglavnom bio odsutan’, dodaje.

‘Razgovarala sam iskreno s ocem i rekla mu kako se osjećam’ nastavlja, ‘Objasnila sam da želim da me mama otprati do oltara jer je ona uvijek bila uz mene. Otac je bio slomljen i optužio me da ga kažnjavam za prošlost. Rekao je da misli da smo sve to već preboljeli’.

Žena je rekla da su joj braća i sestre rekli da je prestroga prema tati i da bi mu trebala dopustiti da je otprati do oltara kako bi mogao popraviti njihov odnos. I dok mladenka želi odati počast mami, ne želi povrijediti tatu.

Međutim, mnogi korisnici su joj u komentarima poručili da ostane pri svojoj odluci. Rekli su joj da ona nagrađuje mamu za sve što je napravila, a ne da kažnjava tatu. Jedna osoba je napisala: ‘Ne kažnjavate svog oca, već nagrađujete svoju majku. Zašto ona ne bi dočekala svoj trenutak?’. A, drugi je dodao: ‘Vjenčanje je vaš izbor. Osim toga, on nije bio uz vas kao roditelj, pa zašto bi on dobio čast da vas otprati?’.

