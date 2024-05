Muškarac se dvoumi: 'Ženi mi se sin i želim na vjenčanje povesti novu djevojku, no tamo će biti i moja bivša'

Koliko god su vjenčanja radosne prilike, za mladence i njihove obitelji mogu biti i nevjerojatno stresna; briga da se svi dobro provedu, rješavanje raznih drama na taj veliki dan, te predviđanje svih problema koji bi mogli iskrsnuti.

Za jedan se par takva potencijalna katastrofa pojavila kad je mladoženjin otac pitao je li u redu da na vjenčanje povede svoju novu djevojko, a iako to možda ne zvuči kao veliki problem, nije znao kako bi se njegova bivša žena postavila u toj situaciji.

VEZANI ČLANCI:

Pišući kolumnistici New York Posta Abby, otac je napisao: “Moj sin se za šest mjeseci ženi u Meksiku, a ja bih htio povesti svoju djevojku, no mladoženjina majka i moja bivša supruga već dvije godine pati od teške demencije i trenutno o njoj brine osoblje u domu. U zadnje vrijeme nikoga ne prepoznaje, pa tako ni mene, no ne mogu predvidjeti što će ona misliti i kako će reagirati. Što da radim?", napisao je.

"Vjenčanje vašeg sina, s obzirom na sve okolnosti, možda i nije pravo vrijeme da svima predstavite svoju novu djevojku. Bilo bi najbolje da razgovarate sa svojim sinom i njegovom zaručnicom i da svoju odluku temeljite na njihovom odgovoru, jer vjenčanje ipak treba biti usmjereno na mladenku i mladoženju, bez iznenađenja", rekla je.

"Odlučivanje o tome tko će dobiti pozivnicu za vjenčanje može biti noćna mora za par koji se trudi da nikoga ne izostavi i nikako im ne trebaju 'drame' na koje vjerojatno na taj dan nisu računali", dodala je, rekavši i kako je zbog tog bolje ne riskirati da se njegova bivša u tom stanju osjeti uvrijeđenom. "Napravite sve što možete da sinu olakšate, a djevojku mu predstavite kada sve završi".

Muškarac tvrdi da je bogataš, ali da to skriva od svoje obitelji: ‘Imam i lažan stan!’