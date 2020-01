Nevjerojatno! Upoznajte Zagrepčanina koji je oživio popularni grafit s Peščenice

Ognjen Ivanović, kojeg svi znaju kao Ogi, većinu radova radi sa svojom djevojkom Draganom. Nabrojao nam je čime se oni to sve bave i popis je zaista nevjerojatan.

Foto: Facebook

- Tu su kratki filmovi, Youtube kanal "Dobreideje"- A4 Papirko = pobjednik 'dofuraj svoj film' kategorije 60-tog Pula film festivala..., animacija, stop motion - primjerice: Domaćica 2.0 Dubioza kolektiv - Plastelin Stop Motion ili Brand new Christmas Song s Gopcem koji je napravljen od kolaž papira, video montaža - #ZgLoop, fotografija - projekt "Zagreb nekad i sad", "Pomaknuti đir po Zagrebu"..., glazba, sviram gitaru i pišem pjesme - Brand new Christmas Song ft. Davor Gobac..., glazbeni spotovi i još dosta toga - kaže nam Ogi.

- Deset godina je prošlo od kad smo Dragana i ja počeli raditi autorski video,audio sadržaj za Youtube kanal "Dobre ideje". Svakodnevno smo godinama radili i radili, učili editirati i koristiti opremu itd. surađivali s prijateljima koji su gostovali u našim videima (Zuhra, Gobac, Youtuberi...) te nakon četiri godine otkrili su nas domaći mediji koji su nas odlično predstavili ljudima i od tada imamo lijepu suradnju - hvala im na tome... tako se zakotrljalo - ukratko nam je objasnio.

Foto: Ogi Ivanović

Njegovi prijašnji radovi sa Zagrebom kao glavnim motivom bili su već dobro poznati Turističkoj zajednici grada Zagreba, pa su brzo ostvarili suradnju.

- Predložio sam im #ZgLoop tj. #ZagrebLoop serijal loop animacija raznih motiva grada Zagreba. Nastavak je to suradnje koja je startala sa #Zgif serijalom. Ekipa iz Turističke zajednice grada Zagreba mladi su i kreativni ljudi koji kuže i spremni su uvijek isprobati nešto novo i nepoznato. Motive koje animiramo zajedno odabiremo. Recimo mural od cijenjenog Lonca "Time Catcher" na Peščenici već sam po sebi ima pokret te me odmah privukao animaciji. Koristio sam Adobe Photoshop i Adobe After Effect za animaciju dok smo Dragana i ja prije svega poslikali mural iz svih mogućih kuteva. Nakon što odabereš najbolju fotografiju u Photoshopu pripremiš sve za animaciju, u ovom slučaju očistiš zid te odvojiš sve satove posebno kao i detalje na njima i fotografiji - krletka, kazaljke, drvo. Sve to ubaciš u Adobe After Effect kako bi animirao i skuhao u video loop za objavu na Instagramu/Facebooku - priča nam Ogi koji kaže kako mu je omiljeni projekt video i glazna Brand New Christmas Song.

- Sudjelovali su: Davor Gobac – vokal (Psihomodo pop), Jurica Leikauff – klavijature (Prljavo kazalište), Ivica Premelč – saksofon (Prljavo kazalište), Goran Crnković – bas gitara (The A), Danijel Vadlja – klasična gitara, solo gitara, Vida Manestar – prateći vokal (Boom pacha boom, Elemental), Sonja Bartolić – prateći vokal (Boom pacha boom), Dora Jakobović – prateći vokal (Boom pacha boom, Massimo), Ognjen Ivanović – akustična gitara, ritam gitara, Josip Šušnjar – produkcija, sempliranje. Jedanaest ljudi gradilo je Brand New Christmas Song svojom kreativnošću, ljubavi i dobrom energijom. Nešto što je prije sedam godina bila samo ideja Josipa Šušnjara, suautora, i mene sada je stvarnost. Dugo su se kuhali pjesma i video jer je bilo puno posla oko okupljanja ljudi koje smo htjeli da sudjeluju, a Božići su nam prebrzo dolazili i prolazili pa smo svake godine govorili "Moramo završiti BNCS do sljedećeg Božića, al' fakat!" Tako se te godine sve posložilo i konačno smo snimili sve što smo planirali. Sve je napravljeno za nula kuna i svi su radili na pjesmi iz gušta, a ako BNCS ikada postane tradicionalna Božićna pjesma koja će se puštati milijune puta na radio stanicama po cijelom svijetu onda mi je drago da uz Josipa i mene kao autore pjesme da će i ostalih devet veličanstvenih zaraditi bogatstvo - kaže nam.

Video su radili on i djevojka Dragana Momčilović.

- Video smo radili od kolaž papira i bilo nam je potrebno tri tjedna da izrežemo scenografiju i likove, poslikamo i montiramo. Pošto u radu za Dobre ideje nismo skloni ponavljanjima ovo nam je prvi put nakon likovnog u osnovnoj školi da smo se uhvatili u koštac sa kolaž papirom i bilo je jako zanimljivo slagati likove i BNCS grad.

Sve čime se Ogi danas bavi krenulo je s gitarom.

- Svirao sam je bez prestanka, uvijek i svugdje išla je samnom da bi nakon dvije godine uspio odsvirati Laylu. Puno rada, pokušaja, pogrešaka i opet rad... biti skroz u tome i vjerovati u to što radiš i rezultat će biti dobar, ne mora biti fantastičan no ako se uloži trud i ljubav u nešto biti će sigurno dobro! Ljubav prema gitari i glazbi traje i dan danas, a filmovi mi omogućuju da stvaram i glazbu. Volim sve elemente stvaranja od snimanja i druženja sa super ljudima pa maratonskog editinga tjednima do snimanja i produkcije glazbe. Za oživjeti mural Time Catcher trebalo mi je cca 20 sati sa snimanjem i editiranjem do finalne loop animacije.

Ovaj gospodin na zagrebačkom Cvjetnom trgu kestene prodaje već 47 godina: