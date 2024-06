Nepoznata žena pitala TikTokericu kada će imati djecu: Njezin odgovor ju je iznenadio!

Neki parovi odlučuju ne imati djecu kako bi dali prioritet svojoj karijeri ili putovanjima, a mnogi od njih odlučuju tajiti svoj izbor od drugih kako bi izbjegli osudu. Međutim, jedna je žena otvoreno podijelila svoje razloge za stil života bez djece sa svojim suprugom, što je dovelo do neugodnog razgovora s nepoznatom ženom, piše Mirror.

Na društvenim mrežama, kreatorica TikTok sadržaja i australska poduzetnica Karina Irby prisjetila se kako je naizgled nevino pitanje o njezinom vjenčanom prstenu od žene koju je srela u javnosti brzo postalo neugodno.

34-godišnjakinja je započela riječima: "Ona kaže: 'Oh, vidim da ste u braku... Koliko imate godina?' Rekla sam joj svoje godine, a ona me pitala 'Imate li djece?' Odgovorila sam joj da moj muž i ja nemamo djecu i da ih ne planiramo imati. Ona je tada problijedjela", ispričala je.

Irby je dodala da ju je žena ispitala što planira učiniti sa svojim životom prije nego što je podijelila popis svojih prioriteta, koji uključuje: "Izgradnja mog poslovanja, ušteda novca, trošenje novca na mene, odmor i putovanja, spavanje i opuštanje, više vrijeme s mojim mužem i apsolutna sloboda."

Karina se vjenčala sa suprugom Ryanom u listopadu 2022., a par je zajednički odlučio da neće imati djecu. Nepoznata žena upitala je Irby hoće li biti razočarana svojim izborima kasnije u životu.

Irby je otkrila da ju je žena pitala: "Tko će se brinuti o vama kad budete stariji?" Odgovorila sam joj da nikada ne bih izabrala imati djecu samo zato da se o meni mogu brinuti kad budem starija, i da imati djecu ne jamči da ćete biti zbrinuti. Ovo mi se zapravo događa tako često da bi čovjek pomislio da sam se dosad navikla na to jer ne želim djecu i ističem to."

Njezini pratitelji podržali su njezinu odluku, a jedna je osoba napisala: "Donosiš najbolji izbor. A ja sam mama" Druga osoba se uključila s: "Ja sam mama dvoje djece i volim svoju djecu, ali podržavam ovo 100 posto, to je vaš izbor." Treći je korisnik jednostavno dodao: "Obožavam ovo! Kao mama šestero djece ovo je super! Mislim da ne bismo trebali tjerati žene da imaju djecu ako one to ne žele, a da ta djeca onda pate s nesretnom mamom."

