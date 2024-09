Neke namirnice nepravilno skladištite, pa brže propadaju: 'Crno vino stavite u hladnjak'

Neka istraživanja dokazuju da se mnogo hrane baca zbog nepravilnog skladištenja, jer jednostavno – propadne, piše Mirror. Ako neke namirnice konzumirate sporo, odnosno dulje vam stoje, preporučuje se skladištenje u hladnjaku kako bi se spriječila pojava bakterija i produžila svježina. Mnogi ljudi ostavljaju otvoreno crno vino na sobnoj temperaturi, no to ubrzava proces oksidacije, pretvarajući vino u ocat. Ponovnim zatvaranjem boce i skladištenjem u hladnjaku, vino može ostati svježe do pet dana.

Iako neki ljudi jaja čuvaju na sobnoj temperaturi, Agencija za standarde hrane savjetuje hlađenje jaja. Držanje jaja na hladnom pomaže u sprječavanju rasta salmonele i očuvanju okusa i kvalitete. Maslac se često ostavlja vani radi lakšeg mazanja, ali može se pokvariti ako predugo ostane izvan hladnjaka.

Iako je sasvim u redu malu količinu kremastog likera držati na sobnoj temperaturi dva tjedna, ostatak treba čuvati u hladnjaku kako bi ostao svjež. Likeri često sadrže mliječne proizvode, zbog čega su osjetljivi na kvarenje ako se ne skladište pravilno. Neotvorene boce mogu trajati oko dvije godine na sobnoj temperaturi, ali nakon otvaranja trebaju se staviti u hladnjak i konzumirati unutar šest mjeseci. Baileys je iznimka od ovog pravila, jer ostaje svjež do dvije godine bez obzira na način skladištenja.

