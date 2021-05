Ne znaju štedjeti: Ovi horoskopski znakovi najgore raspolažu s novcima!

Što znači biti loš s novcem? To bi moglo značiti da sjajno zarađujete, ali čim dobijete novac, trošite ga još brže. Horoskop vam može reći da slijedite proračun, ali može vam i pokazati koji znakovi su najgori u štednji te uvijek brzo troše svoj novac, kako piše Your Tango.

Strijelac

Strijelci su vrlo vrijedni, pa im novac nije toliko teško zaraditi, ali u tome je problem. Ako žele učiniti nešto zabavno i avanturistički, učinit će to. Uvijek se pojave iznenađenja, naknade i drugi neočekivani dugovi, no Strijelca to ne brine, radije bi imali iskustva nego goleme bankovne račune.

Najviše je bogataša na svijetu ovog horoskopskog znaka:

Ribe

Ribe su tip ljudi koji bi svojih posljednjih nekoliko kuna dali beskućniku, čak i ako to znači da će im idućih par dana biti teški. Ribe su nesebične i uvijek stavljaju druge ispred sebe, čak i ako to nema financijskog smisla. Uvijek će donirati i dati novac potrebitima.

Vodenjak

Vodenjaci ne mogu odoljeti novoj tehnologiji. Kad je nešto novo dostupno, to jednostavno moraju imati. Radije bi imali novu tehnologiju nego puno novaca. Krajnje su nedosljedni što se tiče njihovih financija i načina na koji troše novac.

Lav

Lavovi pokušavaju biti oprezni i savjesni sa svojim novcem, ali to sve pada u vodu kada se radi o darovima. Vole davati nevjerojatne poklone - svojoj obitelji, prijateljima, ljudima koji su im pomogli, pa čak i sebi. Lavovi ne kupuju ni jeftine stvari; oni idu za vrhunskim dizajnerskim predmetima. Nije ih briga hoće li ih optužiti da su previše ekstravagantni, oni vjeruju da sebe i druge treba maziti.

