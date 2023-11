Ne želi oženiti trudnu djevojku: ‘Mislim da ju ne volim’

Prakticiranje sigurnog seksa iznimno je važno za čuvanje neplaniranih trudnoća i za sprječavanje prenošenja spolno prenosivih bolesti. Međutim, nijedna metoda kontracepcije, osim apstinencije, nije 100 posto učinkovita - što su otkrili jedan muškarac i njegova djevojka, piše Mirror.

Objašnjavajući situaciju u kojoj se našao, muškarac je otkrio da su on i njegova partnerica slučajno zatrudnjeli nakon tri mjeseca veze. Nakon duge rasprave, par je odlučio nastaviti s trudnoćom, ali muškarac je priznao da ne bi zadržao dijete da je bilo po njegovom.

Kako bi dodao još veći pritisak na situaciju, također je objasnio da ih obitelj njegove djevojke potiče da se vjenčaju kako bi 'izbjegli bilo kakvu neugodnost' da imaju dijete izvan braka. Muškarac se obratio društvenim mrežama i zatražio savjet što učiniti. 27-godišnjak je napisao: “Nažalost, moja djevojka je zatrudnjela nakon tri mjeseca veze. Bila je na kontracepciji, ali nije djelovalo. Gledajući unatrag, trebao sam također koristiti kondome, ali sam shvatio da je kontrola rađanja trebala biti 99,9% učinkovita, nikad nisam mislio da ću biti u tih 0,1%. Puno smo razgovarali o tome i oboje smo za pravo na pobačaj, a ona je rekla da će pobaciti ako slučajno zatrudni. Nakon što je zatrudnjela, promijenila je mišljenje i željela zadržati dijete. Neću lagati i reći da sam sretan zbog ove odluke, ali shvaćam da je to njezin izbor i da nemam pravo glasa."

Budući tata otkrio je da je njegova djevojka sada u sedmom mjesecu trudnoće i da se itekako vidi, a dok on dolazi na ideju da bude otac, obitelj njegove djevojke vrši veliki pritisak na njih da se vjenčaju.“Počelo je s 'pa kad ćeš se ženiti', a sada je bilo više 'bolje ti je da se oženiš prije nego što se ovo dijete rodi jer moj unuk neće biti izvanbračno dijete'.

“Osobno me brak ne zanima, moji roditelji su se vjenčali i dvaput razvodili, većina brakova u mojoj široj obitelji je prošla isto, a ja jednostavno ne marim za brak. Nije za mene. Čak i da jest, ne bih se osjećao spremnim oženiti svoju djevojku jer još uvijek nismo zajedno ni punih godinu dana. Htio bih izlaziti najmanje 2 godine prije nego što se oženim", dodao je.

Muškarac je priznao da nije ni siguran da bi on i njegova djevojka i dalje bili zajedno da nije bilo bebe, no ipak bi volio nastaviti pokušavati da to uspije, a ne odustati. Međutim, on se ne želi oženiti samo zato što je sada dijete u igri. "Mislim da je moja djevojka sjajna osoba, ali ne bih rekao da se osjećam kao da sam zaljubljen u nju", rekao je.

Prema riječima muškarca, njegova partnerica nije bila nervozna oko braka, ali sada se prihvatila te ideje, uglavnom zbog pritiska svojih roditelja jer su je uvjeravali da će biti "sramota imati dijete izvan braka" .

U završnom zapletu, muškarac je također otkrio da njegov potencijalni svekar toliko očajnički želi da se spoje da im je ponudio 82.000 funti uz kupnju prstena i plaćanje vjenčanja. “Nije da bude ljubazan, nego da se spasi onoga što smatra neugodnim. Cijela stvar mi se čini ljigavom. Oboje imamo dobre poslove i iako bi novac bio dobar, zapravo nam ne treba, ja dovoljno zarađujem na svom poslu da mogu podignuti dijete, kao i ona. Jesam li kreten što ne želim popustiti i oženiti je čak i ako nisam stvarno zaljubljen u nju?”

Nakon što je podijelio problematičnu priču na Redditu, čovjek je bio preplavljen komentarima ljudi. Jedna je osoba napisala: "Trudnoća nije valjan razlog za brak. Budite dobar otac. Pokažite se i budite tu za oboje, ali ako oženite nekoga u koga već niste sigurni, to će završiti ljutnjom na obje strane. Nemojte to učiniti." Netko drugi je dodao: "I također, zašto se priča o izvan bračnom djetetu kao da je to sramota? Nemojte se prepustiti tim zastarjelim glupostima." A treći korisnik je napisao: "Ni tvoja cura nije kriva, a ni ti. Ona je u sedmom mjesecu trudnoće pa su hormoni u kaosu, a obitelj joj diše za vratom zbog čega se sigurno osjeća grozno. To zvuči kao užasna situacija za vas oboje. Njezina obitelj uništava ono što bi trebalo biti vrijeme da se svi usredotočite na to kako izgleda biti obitelj, zajedno ili odvojeno."

