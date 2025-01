Teško vam pada povratak u rutinu nakon blagdana? Isprobajte ove savjete i pobijedite umor

Nakon užurbanosti tijekom blagdana, sve se vratilo u normalnu, pa su se tako mnogi vratili na posao početkom ovog tjedna. No, uzbuđenje tijekom blagdanskog razdoblja može značiti da se osjećate mnogo umornije i iscrpljenije nego obično. Zbog više slobodnog vremena, obrasci spavanja sigurno su vam se poremetili, a nema ništa gore od prevrtanja i okretanja cijelu noć prije nego što morate ustati i suočiti se s radnim danom.

Ako tražite jednostavan način da pobijedite taj umor i resetirate svoje tijelo, stručnjaci za spavanje kažu da postoji jednostavna rutina koju možete slijediti, a koja traje samo nekoliko dana. Ona će vam pomoći da se oporavite od blagdanskog nedostatka sna te će vas ostaviti punima energije i spremnima da se uhvatite u koštac s izazovima nove godine, piše Express. Martin Seeley, izvršni direktor i stručnjak za spavanje u MattressNextDay, otkrio je da postoji znanstveno potkrijepljen način za obnovu vašeg sustava, a evo kako možete pobijediti umor u samo tri dana.

Prvi dan: Ujutro odradite trening od 30 minuta. "Redovita tjelovježba poboljšava kvalitetu sna i trajanje spavanja, dok zdrav ciklus spavanja osigurava više snage i izdržljivosti tijekom vježbanja", objasnio je Martin. Ne morate ići u teretanu, a umjesto toga možete vježbati kod kuće ili otići u šetnju. Nemojte zaboraviti na hidratizaciju i pijte najmanje dvije litre vode.

"Ne samo da održavanje hidratacije povećava vašu energiju, već i vaš metabolizam. Čak i blaga dehidracija može vas ostaviti pospanima i umornima, dok negativno utječe na vaše raspoloženje", rekao je Martin. Također, podesite rasvjetu tijekom dana jer svjetlost igra ključnu ulogu u reguliranju vašeg tijela sata, poznatog i kao vaš cirkadijanski ritam.

"Ovo signalizira kada treba biti budan, a kada se odmoriti, stoga biste trebali izložiti svoje tijelo prirodnoj sunčevoj svjetlosti tijekom dana. Zatim, kada sunce počne zalaziti poslijepodne, tada počnite prigušivati svjetla da bi do trenutka kada odete u krevet vaša spavaća soba bila potpuno u mraku", objasnio je Martin.

Drugi dan: Razmaknite zavjese čim se probudite. "Izloženost jakom svjetlu signalizira vašem mozgu da prestane proizvoditi hormon sna melatonin, zbog čega se osjećate pospano", objasnio je Martin. Jutro iskoriste za odlazak u šetnju. Svima nam nedostaje vitamina D u ovo doba godine, ali, čak i tijekom tmurnih dana, izlaganje prirodnom svjetlu pomaže. "Samo 10 minuta provedenih na suncu može povećati vaš serotonin i spriječiti vas da budete pospani i tužni", rekao je Martin.

Bilo bi poželjno da izbjegavate alkohol. "Ako ste imali posebno dug dan na poslu, mogli biste doći u iskušenje da popijete piće. No, pomaže da se suzdržite od toga", predložio je Martin. Iako vas alkohol može učiniti pospanim zbog svojih sedativnih svojstava, on smanjuje kvalitetu vašeg sna. "Istraživanja pokazuju da osobe koje piju alkohol prije spavanja vjerojatno doživljavaju smetnje u kasnijim fazama svog ciklusa spavanja, što može dovesti do prekomjerne pospanosti tijekom sljedećeg dana", dodao je.

Treći dan: Pridržavanje uravnoteženog doručka s visokim udjelom bjelančevina i zdravih masnoća daje izvrstan poticaj za energiju. Stoga za doručak uzmite jaja, grčki jogurt, nemasno meso ili avokado, ali pripazite na unos kave. "Iako kofein može pružiti kratkoročni poticaj energije, potrebno je u prosjeku pet sati da se eliminira polovica konzumiranog kofeina pa to imajte na umu", rekao je Martin.

Stvorite si vlastitu rutinu opuštanja. "Kada ste pod stresom ili tjeskobom, tada vaše tijelo proizvodi više hormona stresa kortizola. Što je razina kortizola viša, to se osjećate budnije i zbog toga je važno imati rutinu opuštanja noću", objasnio je Martin. Dokazane metode opuštanja uključuju ​​jogu, istezanje, meditaciju, vježbe dubokog disanja ili kupanje u vrućoj kupki.