Najezda zmija u Zagrebu: Ulaze u automobile, a viđene su i u centru grada

Bilo je izrazito hladno proljeće, a svibanj je bio baš atipičan. Niske temperature preko noći i konstanta kiša uradili su svoje. Ljeto je stiglo kasno i preko noći, priroda se budi, pa samim time i životinje. Kod gmazova je to posebno izraženo jer su u potrazi za hranom, a otud i njihovo mahnito pojavljivanje. Naglu najezdu zmija pripisao bih prirodnom disbalansu, odnosno remećenju temperatura - započinje dr. med. veterine Alan Fleck iz Veterinarske ambulante Goldi, kojemu su egzotične životinje područje ekspertize.

U Hrvatskoj postoji 15 vrsta zmija, od čega su tri otrovnice: riđovka, planinski žutokrug i poskok. No postoje i neotrovne vrste koje su sve rasprostranjenije, a proteklog mjeseca smo ih imali prilike viđati i u Zagrebu. Zmije su nakon kišnog svibnja provirile iz gotovo svih šuma u Zagrebu poput Bukovca, Jaruna, Maksimira, a viđene su i u Prečkom, te poviše Črnomerca.

- Područja koja su na rubu šume obliju zmijama. Bez problema ćete ih sresti u blizini Britanskog trga, Pantovčaka, Kuniščaka, od Sv. Duha prema Sljemenu, pa čak i u Novom Zagrebu prema Dugavama. Nije isključeno sresti ih i u centru grada zbog blizine Dubravkinog puta, međutim to je manje vjerojatno. Zmiju se također znaju uvući i u automobil kada im postane hladno, što je još jedan od razloga zbog kojih ih možete sresti u centru grada - dodaje Alan Fleck.

- Džogirajući uz šetnicu, susreo sam zmiju koja plazi po stazi. Preskočio sam je i nastavio dalje trčati. Vjerojatno je riječ o neotrovnoj vrsti poput bjelouške. U posljednje vrijeme, to je čest slučaj na šetnici uz potok Črnomerec gdje sam ih imao priliku više puta vidjeti - kazao nam je zabrinuti građanin.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dalo je preporuke za postupanje u slučaju susreta sa zmijama upozorivši da se dolaskom toplijih dana zmije bude iz zimskog sna te kreću u potragu za hranom. Ministarstvo u preporukama navodi kako se za bezbrižan boravak u prirodi preporučuje nošenje odgovarajuće odjeće (dugih hlača) i visoke, čvrste obuće (npr. gojzerice, čizme) kako bi se noge zaštitile od eventualnog ugriza. U preporukama se upozorava da se u slučaju zmijskog ugriza, zmiju ne smije pokušati uhvatiti ili usmrtiti kako biste je odnijeli liječniku jer bi pri tome mogla ponovno nekoga ugristi. To je posebno opasno ako se radi o otrovnom zmijskom ugrizu.

- Ako vam se dogodi da sretnete zmiju, najbolje što možete učiniti je maknuti se. Te su životinje uglavnom bezopasne osim ako je riječ o otrovnici. No u pravilu, one se obično više boje nas nego mi njih. Zmijama nije u cilju napasti vas, već što prije pobjeći. Zmija će svoj toksin sebično čuvati u sebi, prije nego što će ga potrošiti na napad. Toksin je njima kao sveto pismo i koriste ga isključivo u obrani. Postoji jedino mogućnost da vas napadnu za vrijeme velikih žega kada su nervoznije u potrazi za vodom, no u prirodi, zmije nisu agresivne životinje. Kada vidite zmiju, a ne znate što raditi, jednostavno se okrenite i otiđite - zaključuje dr. Fleck.

Glavni simptom ugriza otrovnice je oticanje tkiva koje se brzo širi od mjesta ugriza, a kao lijek protiv trovanja zmijskim otrovom koristi se poseban protuotrov. Liječnici vrlo dobro znaju prepoznati ugriz otrovnice, a točno određivanje vrste otrovnice u Hrvatskoj nije potrebno jer se za ugrize svih triju naših otrovnica primjenjuje isti protuotrov.

