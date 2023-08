Na vjenčanju prijateljice poljubila njenog zaručnika: 'Sada me svi naši prijatelji mrze...'

Saznanje da partner većini dođe kao neugodno iznenađenje, no zamislite da to saznate uoči svog vjenčanja... Jedna je djevojka tako u pismu terapeutkinji i Metro kolumnistici Lauri Collins ispričala da je kriva što je zaručnik prevario njenu najbolju prijateljicu, i to baš na njihov 'veliki' dan. "Prije dva mjeseca sam bila djeveruša na vjenčanju svoje najbolje prijateljice. Bila je to raskošna svadba sa nevjerojatnim prijemom... Oduvijek sam potajno gajila jake osjećaje prema mladoženji kojeg poznajem od djetinjstva i kojeg sam i upoznala sa svojom prijateljicom, danas njegovom suprugom. Da skratim, na dočeku sam se užasno napila i završila u strastvenom poljupcu s mladoženjom, koji je također bio jako pijan, Nažalost, netko nas je vidio mlada je saznala", ispričala je. Od tada, kaže, ona odbija s njom razgovarati iako joj se više puta ispričala, pismeno i osobno. "Ono što me ubija je to što je on pogriješio koliko i ja, a ipak se čini da je prošao 'lišo'. Nedavno su preselili u svoj novi dom i svi naši prijatelji koji su bili tamo kažu da im je lijepo.

Zbog toga mi se čini da su svi apsolutno na njenoj strani, a ja se odjednom osjećam kao izopćenik u našoj grupi i to me uznemirava. Sada sam doznala da mladenci ubrzo imaju i veliku proslavu povodom useljenja na koju, naravno, nisam pozvana. Kako da se vratim u društvo i da se ne osjećam užasno do kraja života?", pitala je.

"Zbog čega se točno osjećate užasno? Činjenice da ste svojoj 'najboljoj' prijateljici učinili najgoru stvar koju ste mogli na dan njenog vjenčanja ili činjenice da se osjećate kao izopćenik u društvu i niste pozvani na njihovu zabavu?", pitala je terapeutkinja, dodavši: "Jeste li iskreno iznenađeni što niste dobrodošli?"

"Složit ću se s vama u jednoj stvari; mladoženja se također ponašao užasno i čini se, barem na površini, da mu je oprošteno, no to ne znate za sigurno i ne možete znati što mu je supruga nasamo priredila. Vaša se bivša prijateljica tek udala pretpostavljam da se ne želi odmah razvesti, što je možda i razumljivo. Ali iskreno, osobno mislim da čini veliku grešku što ostaje s tim tipom jer, ako je može prevariti na dan vjenčanja, kako će mu ikada moći vjerovati. Ipak, to je nešto s čime se ona mora nositi.", rekla je.

"S vama se može dogoditi jedna od dvije stvari. Prva, da vrijeme zaista sve liječi i da nakon nekog duljeg perioda možete nastaviti svoje prijateljstvo, kako s njom tako i s ostatkom grupe. Ipak, možda ćete morati smanjiti alkohol, ali učinite to i da više ne gubite kontrolu nad svojim postupcima i činite stvari zbog kojih kasnije žalite. Druga mogućnost je da ćete jednostavno trebati krenuti dalje i steći nove prijatelje; a ako to učinite, obećajte sebi da ćete ovaj put biti bolja prijateljica...", napisala je Collins.

Život je bome bizaran! Upoznala je svog zaručnika na vlastitom vjenčanju s drugim muškarcem, a kasnije mu spasila i život