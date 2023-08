Istraživanje pokazalo: Evo koliko vremena provedemo spavajući, a koliko vodeći ljubav!

Jedina aktivnost na koju provodite veći dio života je spavanje. Ali kako se to može usporediti s poslom, druženjem i smijehom? Naime, 26 godina ukupnog života provedemo spavajući. Nakon spavanja, čak 12 godina utrošimo na poslu, a u gledanju televizora nam prođe 8,8 godina, piše Dreams.

Na shopping nam „ode“ 8,5 godina života, a 3,6 godina nam prođe u jelu i piću. Iako živimo u internet eri, statistika pokazuje da provodimo nešto više od tri godine surfajući internetom.

How much time do you spend on different activities across an entire lifetime:



😴 Sleeping: 26 years

👔 Working: 12 years

📺 Watching TV: 8.8 years

🛒 Shopping: 8.5 years

🍱 Eating and drinking: 3.6 years

👩🏼‍💻 Surfing the internet: 3.2 years

📲 Social media: 3 years

🗓️…