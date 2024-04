Saznala je da ju dečko vara neposredno prije odmora: 'Odlično sam se osvetila'

Nikad nije dobar trenutak da saznate da te vas partner vara, ali neposredno prije odlaska na odmor zasigurno je jedan od gorih trenutaka. Kada je jedna žena saznala za aferu svog dečka, bila je razumljivo užasnuta. No, nije htjela šutjeti i svejedno otići na odmor kako bi pokušala riješiti stvari, ili ga čak prozvati zbog njegovog ponašanja, nego mu se odlučila "zadovoljavajuće osvetiti" - a ljudi u komentarima su ju pohvalili, piše Mirror.

Pišući u podcastu Girls Overheard, jedna je žena detaljno opisala kako se njezina prijateljica osvetila svom bivšem kad je shvatila da ju je varao. U anonimnoj poruci objašnjeno je da je prošle godine dečko njezine prijateljice iznenada prekinuo s njom.

Objasnila je da je dečko njezine prijateljice radio daleko jer je bio u vojsci, ali njoj je prekid bio čudan i nije dobila nikakvo prethodno upozorenje da on nije sretan, ali je prihvatila što je on htio i htjela je završiti vezu u prijateljskim odnosima ."Dva tjedna nakon što su prekinuli, rekao je da će joj vratiti novac i na odmor povesti svoju mamu, rekla je, nastavivši da njezina prijateljica nije pomislila ništa o tome jer on nije tip osobe za koju biste sumnjali da radi nešto loše.

No onda je drama stvarno počela kada je nekoliko dana nakon toga dobila pismo kroz vrata od turističke tvrtke s detaljima promjene imena, na ime djevojke koje nije prepoznala, a ne na ime njegove majke. Ispostavilo se da je ta tajanstvena žena bila netko koga je upoznao na Tinderu dok je radio na jugu, a ona mu je vjerovala tijekom cijele veze.

Stoga se odlučila ozbiljno se osvetiti. Ulogirala se na njegov račun i otkazala odmor, a on je bio ljut. Ali u komentarima su joj ljudi poručili da je trebala napraviti još nešto. "Ja bih na odmoru promijenila ime i povela svoju prijateljicu, a onda im samo mahala iz aviona." "Ovo je tako odvratno od njega, ta osveta nije dovoljna", dodala je druga korisnica.

