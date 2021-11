Na Vinskim razgovorima Tomislava Stiplošeka predstavljena vina vinarije Castello di Gussago

Vinska je radionica Vinski razgovori s Tomislavom Stiplošekom minule srijede u Amadria Park Capital Hotelu imala posebnog gosta. Boutique hotel u Jurišićevoj ulici u Zagrebu, valjda ne griješimo u takvom opisu, ugostio je Daria Čovića, direktora tvrtke Stock Hrvatska koja odnedavno osim popularnog Stocka uvozi i pjenušce i vina talijanske vinarije Castello di Giussage koja se nalazi u regiji Franciacorta u Lombardiji. Kako je Čović napomenuo, potražnja za novim okusima i aromama ponukala je uvoznika popularnog Stocka u Hrvatskoj da krene i s uvozom vina ove relativno male vinarije iz 'talijanske Šampanje', a koja ima, kako smo se uvjerili, ima doista dobra vina.

Foto: Rene Karaman Domaćin večer, vinski znalac i entuzijast Tomislav Stiplošek spomenuo je kako su pjenušci koji dolaze iz regije Franciacorta svjetski su poznati no mirna vina nešto manje, što ne znači da ih treba zanemariti, već iz činjenice da nose oznaku kontroliranog porijekla Curtefranca. Vinarija Castello di Gussago ima 21 hektar vlastitih vinograda gdje se uzgajaju sorte chardonnay, pinot crni, pinot bijeli, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc i cabernet carmenere. Navodi se kako se grožđe bere ručno, a u proizvodnji se korištenjem kombinacije konzervativne enologije i novih tehnologija dobivaju karakterna sortna i visoko kvalitetna vina. Kako glavninu proizvodnje ove vinarije čine pjenušci tako smo i te večeri probali četiri pjenušca te jedno mirno vino. Pjenušci se proizvode metodom vrenja u boci što ih čini autentičnim predstavnicima ove vinske vrste. NobleBlanc Brut napravljen od chardonnayja, NobleNoire Brut napravljen od pinota crnog koji je Blanc de Noir, odnosno bijelo vino napravljeno od crnog grožđa, zatim Club Cuvée Brut Satèn Millesimato 2014 napravljeno opet od Chardonnayja te Rosè Inganni Extra Brut Millesimato od pinota crnog.

Foto: Rene Karaman

To je što se pjenušaca tiče. Mirna vina zastupalo je crveno vino Pomaro, cuvée merlota, cabernet sauvignona i cabernet franca i cabernet carmenére gdje prevladava merlot. Rijetka situacija, ali istinita, praktično niti jedno vino nije 'palo' kod nazočne publike, već doista suprotno, intrigantnija je igra bila oko ideja za sljubljivanje. Lagani NobleBlanc Brut donio je čak i filmske ideje po kojima ga se treba piti za doručak, no doista se radi o interesantnom pjenušcu za svaki dan i lagani zalogaj popodne. NobleNoire Brut bio je, recimo, najkonkrentniji, uvjerljiv punoćom i teksturom, no treba spomenuti da izbor vina ove vinarije koji smo probali ove večeri treba gledati po osobnim preferencijama, a ne tražiti nekog ukupnog pobjednika.

Foto: Rene Karaman

Tako su i Club Cuvée Brut Satèn Millesimato 2014 te Rosè Inganni Extra Brut Millesimato tjerali na razmišljanje o igri s hranom, gdje je na pamet padao doista širok izbor zalogaja što očito potvrđuje kvalitetu predstavljenih vina. Ipak, u paleti praktično podjednake cijene kao bestseller nametnuo se Pomaro koji nudi široku paletu aroma koje se većinom pretapaju u okuse koji vješto skrivaju čak 15 posto alkohola. Prilično smo sigurni kako ćete u nekom trenutku posegnuti za tim vinom, a kada to učinite, očito je potrebno i malo opreza jer će vas prevariti, na onaj dobar način, dakako. Govorimo doista o potencijalnom tržišnom bestselleru. U pauzi kušanja poslužen je izvrstan pršut San Daniele i, uz njega, vrlo cijenjen i ukusan sir srednjeg dozrijevanja od ovčjeg mlijeka, Pecora Vera, iz sirane obitelji Busti. Za kraj je palo malo iznenađenje, Stock 84 XO odležavan osam godina u hrastovim bačvama koji doista mijenja percepciju koju inače imamo o Stocku kao o 'klupskom' piću. Kompleksan je i aromom i okusom, bez suvišnog miješanja hrasta u opći dojam, a lagan za piće te ga bez krzmanja možete ponuditi i zahtjevnijim uživateljima.

Foto: Rene Karaman