Muškarac ovisan o jedenju stakla: 'Evo zašto uživam u tome'

Obično kad ljudi imaju neku vrstu ovisnosti o hrani, očekivali biste da je to ovisnost o brzoj hrani ili slatkišima. Ili barem o nečemu što biste mogli pronaći niz prolaz s hranom u supermarketu. Ali, za 27-godišnjeg Josha, to nije tako. On je gostovao u emisiji My Strange Addiction na TLC-u gdje je objasnio zašto uživa u jedenju stakla, šiše LADBible.

‘U početku je bilo pomalo zastrašujuće, a onda kad sam shvatio da mi ne čini štetu, postalo mi je puno lakše’, rekao je. A, kada ga je njegova zaručnica Natalie prvi put vidjela kako jede staklo priznala je da je ‘mislila da je lažno’. ‘Kad sam saznala da je pravo, bila sam uzrujana i uplašena’, dodaje ona.

‘Kada zagrizem čašu, osjećam toplinu, pomalo me pecka’, rekao je Josh, ‘Obično kada tražim čašu za jelo, tražim čaše za šampanjac, čaše za vino, žarulje. Razlog zašto ih odabirem je taj što obično imaju tanje staklo’.

‘Žvakanje, samo po sebi, u mojoj glavi zvuči užasno’, rekao je, ‘Ali, jako uživam u ovome. Nema puno okusa, više je stvar teksture. To je kao da jedete užasno oštre bombone dok ih ne sameljete’.

Iako je Natalie zabrinuta za svog zaručnika, on je uvjerava da mu njegova ovisnost ne stvara bol. Ipak, priznaje da je nekoliko puta posjekao usni i pronašao komadiće stakla u desnima: ‘Dakle, postoji vrlo jasna mogućnost da se posiječem duboko u mom tijelu’.

Iako kaže da se trudi ne činiti to, 'jednostavno je prisiljen' kad je u društvu drugih ljudi i često to čini na zabavama i u barovima. ‘Volim reakcije koje dobivam od ljudi. Vrlo rijetko ću to učiniti kad sam sam’, kaže, ‘Valjda sam više od svega stvarno ovisan o pažnji’.

