Možda ste i vi odrastali s njima: Ovo su znakovi po kojima ćete prepoznati toksične roditelje

Roditelji bi svojoj djeci trebali biti podrška, suosjećati s njima i pomagati im u svakoj situaciji. No, stvari nisu uvijek idealne i mnoga djeca odrastaju s roditeljima koji su sve, samo ne to. Stručnjaci su za Best Life objasnili kako postoje toksični roditelji koji svojim ponašanjem kod djece izazivaju tjeskobu, strah i osjećaj manje vrijednosti. Ovo su neke od osobina po kojima ih se može prepoznati.

Izbjegavaju odgovornost: Jedna od uobičajenih osobina kod toksičnog roditelja, ili bilo koje druge toksične osobe, jest nedostatak odgovornosti. Oni se nikada ne ispričavaju, čak niti u situacijama kada je njihova krivica očita, kaže Sean Abraham, licencirani klinički socijalni radnik u Grow Therapy. Preuzimanje odgovornosti za svoje ponašanje značilo bi da imaju određeni stupanj samosvijesti, što mnogi toksični ljudi nemaju. Ne samo da će im biti teško reći 'oprosti', već će čak prebacivati krivicu na vas.

Nemaju vlastite i ne poštuju vaše granice: Toksični roditelj obično ima loše granice i zato će imati ogromne poteškoće u priznavanju i poštovanju vaših granica. S obzirom na to da granice određuju kakvo ponašanje ćete tolerirati, toksični roditelji ih mogu odbaciti i potpuno pregaziti.

Koriste manipulaciju da dobiju ono što žele ili trebaju: Roditelj sa zdravim komunikacijskim navikama direktno će tražiti ono što želi ili treba od vas. Ali, toksične osobe koriste taktike kao što su emocionalna ucjena i tiha terapija kako bi zadovoljili svoje potrebe i želje, kaže Abraham. Sve su to oblici emocionalnog zlostavljanja. Primjerice, ako ste previše zauzeti da biste ih posjetili kada oni to žele, mogu vas 'kazniti' durenjem ili će vas ignorirati i ne odgovarati na poruke i pozive danima.

GALERIJA Ovih 7 vrsta pasa žive najduže, tvrde veterinari

Sebični su: Toksični roditelj sve podređuju sebi. Na primjer, ako im kažete da ste umorni, oni će posegnuti za rečenicom u stilu: 'Pa, barem nisi morao raditi do kasno tri noći zaredom, kao ja! Ili, ako im kažete da ste na poslu dobili povišicu, skrenut će razgovor na vlastita profesionalna dostignuća.

Predaju ulogu roditelja djeci: Toksični roditelji često prepuštaju djeci da preuzmu ulogu roditelja ili autoriteta u obitelji. To se može manifestirati na različite načine – od zahtjeva da dijete sprema užinu za mlađu braću do očekivanja neprimjerene razine emocionalne podrške od djeteta.

Potrošila je 7000 kuna na raspetljavanje kose: 'Mislila sam da ću morati obrijati glavu'