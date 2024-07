Almond, silky, chrunchy … Korisnici društvenih mreža mame su podijelili u kategorije, u kojoj ste vi?

Biti roditelj nije lako i svatko se s izazovima odgajanja djecu nosi najbolje što zna i može. A baš prema načinu na koji pristupaju odgoju svoga potomstva korisnici društvenih mreža majke su podijelili u različite kategorije i nadjenuli im zanimljive nadimke. Dobro su proučili navike, ponašanje i sklonosti svojih roditeljica te ih na temelju toga svrstali u pet skupina – chrunchy, silky, scrunchie, influencer i almond mame, piše TheStar.

Chrunchy mama: U doslovnom prijevodu, prve „hrskave“ mame pojavile su se krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. One su „djeca cvijeća“, boemski raspoložene i opuštene, ne inzistiraju na pravilima, osim ekoloških – smanji, ponovo iskoristi, recikliraj. Chrunchy mame ne vole plastiku i prerađeni šećer, često zaziru od društvenih mreža, vole prirodu i selo.

Silky mama: „Svilenkasta“ mama je totalno opuštena mama koja zazire od prolaznih trendova. Ne samo da koristi jednokratne pelene za djecu, već ni ne glumi da je brine koliko plastike zbog njezinog djeteta završava na smetlištu. Silky mama uzima epiduralnu, cijepi djecu, daje im lijekove, dozvoljava da piju gazirane sokove i da gledaju TV koliko god žele, jer je i sama tako odrastala.

Scrunchie mama: Scrunchie mama je mama ponekad nalik na silky, a ponekad na chrunchy mamu. Ni u čemu nije ekstremna i povremeno prekreće očima zbog nestašluka svoje djece. Klincima dozvoljava da satima bulje u TV, ali samo vikendom, radi sjajne kolačiće u koje će ponekad staviti med umjesto šećera. Ne zamara se trendovima u odgoju djece i uglavnom je zadovoljna načinom na koji funkcionira njezina obitelj.

Influencer mama: To su one mame koje sve stavljaju na društvene mreže – od mijenjanja pelena djetetu do rođendanskih proslava. A te proslave su sve samo ne male i skromne! Na njima su svi sjajno odjeveni, a influencer mama blista. Mnoge žene su od toga stvorile uspješan posao i sponzori ih obožavaju, a to je svakako nešto što treba cijeniti.

Badem mama: Badem mamu u zvijezde je lansirao reality show 'Real Housewives of Beverly Hills' iz 2013. godine, u kojem manekenka Gigi Hadid kaže svojoj majci Yolandi da se osjeća loše nakon što je pojela pola badema, na što joj majka savjetuje da ih pojede još nekoliko i da ih dobro sažvače jer će tako možda sagorjeti još koju kaloriju. Badem mama je, dakle, žrtva kulture dijeta i mršavljenja, a često svoje probleme nameće djeci, prvenstveno kćerima. Od njih očekuje da, baš kao i ona sama, puno vremena posvećuju vježbanju i zdravoj prehrani te da uvijek izgledaju besprijekorno.

