'Moj suprug spava na kauču kako bi izbjegao seks sa mnom: Uvijek kaže da je preumoran'

- Moj suprug radije bi spavao na kauču nego imao seks sa mnom. Zajedno smo četiri godine, a naš brak i seksualni život bili su sjajni, no onda nam se prije dvije godine rodila kćer i sve je nekako pošlo po zlu. Seksamo se svaka četiri mjeseca i to samo ako je on raspoložen - napisala je jedna žena za The Sun.

Ona ima jak seksualni nagon pa je često raspoložena, ali to ne čini nikakvu razliku. Njezin suprug je nedavno počeo spavati na kauču, a ona je uvjerena da to radi samo kako ju više ne bi mogao odbijati za seks. Ona se i dalje trudi na sve načine, no ništa ne funkcionira. Ne želi biti u braku bez ikakvih seksualnih odnosa i strah ju je da on ima neku drugu, ili da mu više nije niti malo privlačna.

- Nismo o tome konkretno razgovarali, ali ja sam jednom pokušala pitati zašto ne želi seks i rekao je da je samo preumoran. No, to mu je bio izgovor još nekoliko puta. Čula sam da žene odbijaju seks, ali ne da to rade i muškarci. Ne znam je li moj brak gotov i mogu li napraviti još što da popravim naš odnos - nastavila je.

- Ovo je vjerojatno vezano s rođenjem vaše kćeri. Neki se partneri mogu osjećati izopćeno ili ponekad u partneru vide samo majku ili oca svoga djeteta, a ne više kao ljubavnicu ili ljubavnika. Možda je traumatiziran ako vas je vidio u bolovima tijekom poroda ili je čak zabrinut da ćete ponovno zatrudnjeti. Recite svome mužu da ne želite živjeti u braku bez spolnog odnosa i da morate zajedno proći kroz ovo. Pritom budite nježni i blagi, jer postoji mogućnost i da je depresivan ili da pati od stresa. No, možda samo osjeća da postoji problem u vašoj vezi, pa ga zamolite da bude iskren - odgovorila joj je Deidre.

