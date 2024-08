'Moj odrasli sin doselio se kući i ponaša se kao tinejdžer, a moj život sada je pakao...'

Međutim, moj život sada izgleda kao pakao, kaže nesretna majka. “Prije sam bila prilično zadovoljna. Osjećala sam se dobro u vezi raka i dobro sam upravljala svojim domom. Sada sam iscrpljena.” Radi puno dodatnih kućanskih poslova, a sin rijetko pomaže jer kada ne radi, "previše je umoran i treba mu vrijeme za opuštanje", a vratio se u tinejdžersko ponašanje poput ostavljanja tanjura s hranom u svojoj sobi, kave prolivene po podu…

“Dolazi kući kasno s posla, a zatim me drži budnom do 2 ili 3 sata ujutro s lupanjem vratima, kuhanjem i igranjem igrica. Razgovarali smo o tome koliko se borim, kako mi je teško vratiti se ulozi aktivnog roditelja i kako se moje raspoloženje pogoršava. Stvarno sam nesretna. Osim razgovora, svađali smo se ili živimo u tišini. Voljela sam svoj dom kakav je bio i uživala sam u suočavanju s izazovima”, piše majka, a prenosi Guardian.

“A sada se bojim svakog dana. Imam otprilike dvije do tri godine života i užasavam se da će ovako biti. Zamolila sam ga da se iseli (njegov otac živi oko 10 minuta udaljen i to ne bi koštalo mog sina ništa). Smireno obećava da će se popraviti i, naravno, ništa se ne događa. Tako sam jako, jako umorna i tužna i ne znam kako riješiti situaciju. Što da radim?”

Eleanor kaže: “Jako mi je žao što prolazite kroz ovo. Ovo zvuči kao veliko narušavanje vašeg mira upravo kad je mir najpotrebniji. Suočeni s ogromnom neosjetljivošću voljene osobe, ponekad se osjećamo uhvaćeni između dvije jednako loše opcije. Prva je da šutimo. Druga je da se konfrontiramo. Obje se čine tako užasnim da se često nadamo da će se treće rješenje pojaviti s vremenom.”

Iskreno, nastavlja kolumnistica, ponekad vrijeme stvarno riješi problem. Ljudi prerastu iritantne navike; godine odnose odnos u nove okolnosti, ostavljajući staru dinamiku iza sebe. Kladiti se da će vrijeme riješiti stvari – čak i ako to znači platiti cijenu šutnje – nije uvijek loš izbor.

“Ali evo mog pitanja: jeste li spremni na tu okladu? Čini se da imate – ili ste imali – prilično jasnu sliku kako želite provesti svoje vrijeme. Također izgleda da ste se hrabro nosili s ovom dijagnozom. Mislim da imate pravo raditi što god želite sa svojim danima. Možda želite iskoristiti dan? Možda želite putovati, možda samo želite osjećati strah od onoga što dolazi? Što god to bilo, ovo je vrijeme da zamijenite apstraktne želje za konkretnom strategijom. Ne biste se trebali samo nadati da će vam se drugi dovoljno maknuti s puta da to ostvarite. Trebate znati da hoće. I trebali bi raditi sve što mogu”, piše kolumnistica.

“Koji je argument protiv toga da kažete svom sinu da je vrijeme da se iseli ili da inzistirate na zajedničkoj terapiji? Ne pitati. Ne davati dvosmislene prijedloge poput “Jesi li razmišljao o tome da ostaneš kod tate?”. Nešto bliže ovome: “Cijenim što si učinio, ali ako ne možemo ovo riješiti, želim ovo vrijeme i prostor za sebe”. Iako je vaše pismo, naravno, samo jedan dio vaših osjećaja, zvučite jasno: rekli ste da ste jako nesretni, da ste užasnuti da će stvari ostati ovakve”, dodaje.

Taj razgovor mogao bi biti jako težak za njega. Možda se vaš 27-godišnji sin vratio zašto što želi zadržati taj osjećaj da još uvijek ima mamu i želi biti dijete, govori Eleanor u svom odgovoru. „Sve su to dobri razlozi da pristupite s ljubaznošću i ne tretirate ga kao da je samo bol. Ali nisu razlozi da stavite njegovo iskustvo iznad svog. Reći mu da se ovo mora promijeniti ili da mora otići nije stvaranje rascjepa u obitelji. On je to već učinio. Samo što do sada, vi ste jedini koji ste to primijetili. Znam da je lako nadati se da će treće rješenje doći iz oblaka. Ali čekanje na to rješenje može vas dovesti u poziciju da živite kao da imate više vremena...“

