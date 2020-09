Mladoženju osudili zbog vremena i mjesta prosidbe: 'Da mi netko ovo napravi dobio bi udarac'

Svaka djevojka mašta o svojoj idealnoj prosidbi, a često zamišlja da će to biti na nekom romantičnom i posebnom mjestu. Iako gotovo svaki muškarac već zna kako bi taj trenutak, po želji djevojke, trebao izgledati jedan očito nije usvojio to gradivo. On je svoju djevojku zaprosio u njihovoj kući - i to dok je ona bila na zahodu, kako prenosi Daily Mail.

Foto: Facebook

Fotografija ovog nepoznatog muškarca podijeljena je u Facebook grupi za omalovažavanje vjenčanja i prosidbi, a mnogi su ostali šokirani njegovom idejom. - Najslučajnija prosidba ikad! Imam prijatelje u ovoj grupi tako da će oni znati da sam to ja. Moj dečko zaprosio me dok sam bila na zahodu! - napisala je ova buduća mladenka uz fotografiju.



Njezina objava brzo je prikupila stotine komentara i lajkova, a mnogi su dijelili svoje zgražanje na njegovu ideju. - Odličan trenutak! Dok ona obavlja nuždu - komentirao je jedan korisnik. - Zašto ga je uopće pustila u zahod - pitala se jedna korisnica. - Ako mi netko upadne u kupaonicu, s prstenom ili bez, dobit će udarac - našalila se druga.

