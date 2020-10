Mladi chef Filip Horvat otkriva kako napraviti odličan rižoto: 'Nikada ne stavljajte vrhnje!'

Vremena se mijenjaju, ali vjerojatno ste primijetili da je i danas gotovo u svakom restoranu na meniju – rižoto. Od najjednostavnije zalogajnice na tržnici ili studentske menze do high-end restorana, svugdje ćete ga naći. Zašto? Koja je tajna? Istina je i da mi kuhari najviše volimo kuhati rižoto i da ga volimo jesti zato što je riječ o jednostavnom, a potpunom, savršenom jelu.



U mom slučaju, rižoto je favorit zato što je uvijek isti, a uvijek različit jer se priprema od svježih sezonskih namirnica. Oprostite, možda sam već pomalo i dosadio s domaćim, lokalnim sezonskim namirnicama, ali one u rižotu najviše dolaze do izražaja i zablistaju u svom najjačem sjaju. Ipak, tajna dobrog rižota nije samo u sezonskim namirnicama, silno su važni i vrsta riže, maslac, parmezan i sama tehnika kuhanja. Tako će netko stalno miješati rižoto, a to se radi zato da riža pusti što više škroba. Drugi uopće ne miješaju rižu, treći će pak uvijek koristiti rižu odležanu 18 mjeseci, netko arborio, netko carnaroli... Mnoštvo rješenja i tehnika, ali postoje i jasna osnovna pravila. Njih se uvijek treba držati. Krenimo redom.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Tostiranje riže, podlijevanje vrućom vodom, mantekiranje maslacem i parmezanom. Dobro vidite, nigdje se ne spominje dodavanje vrhnja. Kad biste u Italiji dodali vrhnje u rižoto, bio bi to kriminalan čin, to je ondje vjerojatno kažnjivo djelo. Da vas njihovi chefovi vide da to radite, odmah bi vam rekli: "Arrivederci!" Iskren ću biti i reći da bih se i ja, kao ljubitelji rižota, stvarno ozbiljno naljutio na bilo kojeg svog kuhara da vidim da u rižoto stavlja vrhnje. Znam da i većina čitatelja vjerojatno doma kuha na taj način, no pokušajte bez vrhnja. Od prve ćete dobiti i bolju kremoznost i bolju dubinu okusa namirnice koja se nalazi u rižotu.



Rižoto je svetinja, i to ne tvrdim samo ja. Kad mi prijatelji pričaju kako kuhaju rižoto, padne mi mrak na oči. Pokušam im objasniti kako da ga skuhaju, ali ih prvo pozovem k sebi da dođu probati rižoto, da vide kako uopće treba izgledati i kakvog okusa treba biti. Vama, mojim strpljivim čitateljima, pokušat ću ovako nadaleko donekle dočarati tajnu dobrog rižota. Prijatelji su mi mnogo puta znali reći – nemoj se uzbuđivati toliko, ne možemo mi to. Ali ja ne odustajem, ne zbog egoizma već zato što sam siguran da svatko može napraviti dobar rižoto, a na kraju me najviše razveseli kad od njih dobijem fotku njihova uspjelog jela. Uvijek sam sretan kad ga netko konačno nauči pravilno pripremiti! Chefovi u ambicioznim restoranima u rižoto će ukomponirati jako mnogo namirnica, bit će različite teksture, sve do toga da će ponekad biti serviran i rižoto sa sladoledom.



Recimo, Gualtiero Marchesi, meni jedan od dražih chefova, imao je svoj signature rižoto od šafrana s 24-karatnim listićem zlata. Kod Massima Botture u Osteriji Francescani jede se rižoto serviran u tri boje! U Le Calandreu kod Massimilana Alajma spravlja se rižoto s kaparima i kavom. I kod mene se uvijek može naći poneki rižoto. Počeo sam davno s rižotom od 36 mjeseci odležanog parmezana s najfinijom redukcijom porta. Uh, kad se sjetim tog rižota, još uvijek me prođu trnci, sjetim se onih slatkih krckavih komadića u svakom zalogaju. Onda me krenula nešto veća fantazija, rižoto s pjenom od brokule, confitiranom janjetinom i mladim lukom. Pa, rižoto s ciklom i sladoledom od kozjeg sira, onda rižoto s marmeladom od buče i kestena, pa šumski rižoto s gelom od bazge i kiseljenom bazgom... Tako sam stalno nešto novo izmišljao, ali treba biti iskren pa reći da je od svih ostao samo jedan rižoto koji se pamti – onaj od bifteka. Skuhao sam ga toliko puta da mi je dosadio, više puta sam ga skidao s jelovnika, a onda ga vraćao: “Daj mi Filipe, napravi onaj svoj rižoto.” Kada dođu šparoge i medvjeđi luk, evo vam najboljih namirnica za igru s tim grandioznim jelom. Još ako dodate nekoliko repova finih slatkih kvarnerski škampa, evo najboljeg obroka. A kad počne sezona šumskih gljiva, vrganja, lisički, prosenjaka, trubica, s njima ćete napraviti rižoto s vjerojatno najviše najboljeg mirisa, a ujedno i najboljeg okusa. Sad kad je počela jesen, idealno je vrijeme za to, nemojte oklijevati. Želio bih vam malo pomoći oko pripreme.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Gljive očistite kistom, narežite na fini brunoise (iliti ga kockice), lagano sotirajte na maslacu, onda dodajte rižu. Ja uvijek koristim carnaroli i to iz Piemonta, no vama će tu rižu vjerojatno biti dosta teško nabaviti, pa možete staviti i neku drugu marku. Potom rižu lagano tostiramo, podlijemo vrućom vodom. Treba paziti da se ne stavi previše vode. Dok podlijevam rižu, koristim vrganje i trubice u prahu pa mi to bude dodatna baza. Vi doma možete skuhati temeljac s vodom, vinom i drugim dodacima u prahu. Potom lagano kuhamo i podlijevamo sve dok nam se riža ne skuha. Probajte rižu, pratite njezin razvoj, pripazite da se ne prekuha. Na kraju, treba je mantekirati maslacem i parmezanom, a na samom kraju dodati sjeckanog svježeg vlasca. Pokušajte skuhati rižoto na ovaj način, odmah ćete osjetiti razliku i više ga nikada nećete napraviti s umakom od gljiva i vrhnja. U slast! Javite kako je prošlo, pošaljite mi fotke.

Uspješni Leo sa samo 14 godina otvorio je vlastitu tvrtku: