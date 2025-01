Milenijalci podijelili mit iz djetinjstva u koji su svi vjerovali: 'Moja žena vjeruje i danas'

Tijekom odrastanja, roditelji, i stariji djeci pričaju jako puno "priča" da bi ih držali podalje od stvari koje im mogu našteti. Sigurno je svima poznata rečenica "nemoj stajati preblizu televizoru jer ćeš morati nositi naočale". Ljudi su na Redditu odlučili podijeliti svoja iskustva kako je to bilo odrastati kao milenijalac, a onda su "otkrili" da je jedan mit mnoge zavaravao desetljećima, piše Unilad.

"Milenijalci, koju stvar su vas učili dok ste odrastali, a ispostavilo se da je potpuno pogrešna kada ste odrasli?", upitao je jedan korisnik i pokrenuo lavinu komentara. Mnogi su se sjetili piramide pravilne prehrane koja je preporučivala do 11 porcija kruha, žitarica, riže i tjestenine dnevno. No, jedan komentar izazvao je posebnu pozornost. "Ne gutajte žvaku, ostat će vam u želucu x godina", napisala je jedna osoba. "Sedam godina!", nadopunila ju je druga.

"Moja 40-godišnja žena još uvijek vjeruje u to", napisao je jedan korisnik. "Nikad nisam čuo da ostaje u tijelu sedam godina, uvijek sam čuo da treba sedam godina da se probavi", objasnio je drugi. "Imam 70 godina i čuo sam ovo. Dugo je to bio mit", nadovezao se treći. Prema Sveučilištu McGill, žvakaća guma, poput druge neprobavljene hrane, proći će kroz vaš sustav u roku od 24 do 48 sati, dakle ne trebao joj baš sedam godina.

Prema klinici Mayo, općenito nije štetno progutati žvakaću gumu. "Prema narodnim pričama, progutana žvakaća guma ostaje u želucu sedam godina prije nego što se probavi. Ali to nije istina. Ako progutate žvaku, istina je da je vaše tijelo ne može probaviti, ali guma ne ostaje u vašem želucu. Kreće se relativno netaknuta kroz vaš probavni sustav i izlučuje se stolicom", objasnila je medicinska sestra.

No, u rijetkim slučajevima, velike količine progutane žvakaće gume mogu začepiti crijeva kod djece i to uzrokuje veliku bol. Priča o ostanku žvakaće gume u tijelu sedam godina sigurno je bio jedan od načina odraslih da odvrate djecu od žvakanja, ili barem gutanja, žvakaće gume.