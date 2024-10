Generacija Z ne zna tipkati po tipkovnici: 'Rade sve na mobitelu'

Međutim, stručnjaci sada sugeriraju da bi online generacija mogla izgubiti sposobnost tipkanja na tipkovnici. Kako pametni telefoni i tableti nadmašuju prijenosna i stolna računala, mnogi su zabrinuti da bi tipkanje na tipkovnici moglo postati zaboravljena vještina. Tijekom posljednjih 25 godina, broj mladih ljudi koji pohađaju tečajeve tipkanja drastično je pao, piše Daily Mail.

Nastavnici su također zabrinuti da sve veća upotreba uređaja s ekranom osjetljivim na dodir kod generacije Z mogla pogoršati situaciju. Instructure, tvrtka iz Utaha koja proizvodi platforme za za uploadanje zadataka, odnosno zadaća, otkrila je da je 39 posto zadataka predanih u svibnju napisano na online uređaju, a ne na računalu. Melissa Loble, glavna akademska službenica u Instructureu, rekla je za Wall Street Journal: "Ono što studenti žele jest raditi zadatke na svojim mobilnim uređajima. Imamo dvije generacije koje doživljavaju podučavanje i učenje na vrlo različite načine. To me zabrinjava."

Budući da je jedan od najvećih prediktora brzine tipkanja vrijeme provedeno u tipkanju, smanjenje korištenja računala vjerojatno će rezultirati manje vještim ‘tipkačima’. Godine 2019., studija provedena na 37.000 ‘tipkača’ na Sveučilištu Alto i Sveučilištu Cambridge otkrila je da brzina tipkanja na pametnim telefonima sada sustiže brzinu tipkanja na računalima. Njihova studija pokazala je da je razlika u brzini tipkanja između pametnog telefona i računala sada samo 25 posto. Prosječna brzina tipkanja na pametnom telefonu bila je 38 riječi u minuti u usporedbi s oko 52 na standardnoj QWERTY tipkovnici. Ta je razlika bila još manja među onima u dobi od 10 do 19 godina koji su, u prosjeku, mogli tipkati 10 riječi u minuti brže na telefonu nego oni u svojim 40-ima.

To povećanje brzine možda nije iznenađujuće s obzirom na to da su sudionici izvijestili da u prosjeku provode oko šest sati dnevno na svojim mobilnim uređajima. Iako ova studija sama po sebi ne pokazuje da sposobnost tipkanja na računalu opada, anegdotalni dokazi nastavnika ukazuju na smanjenje brzine tipkanja na tipkovnici kod generacije Z. Christine Mueller, učiteljica iz Oklahome, čula je toliko kolega koji su se žalili na loše vještine tipkanja svojih učenika da je organizirala natjecanje u tipkanju na tipkovnici. Gospođa Mueller otkrila je da je obnovljeni entuzijazam za ovu vještinu pomogao povećati brzinu tipkanja u cijeloj školi, s jednim učenikom koji je dosegao 91 riječ po minuti.

Učiteljica četvrtog razreda čak je rekla gospođi Mueller da je prosječna brzina njenih učenika porasla s 13 riječi u minuti na 25 riječi u minuti. Dr. Per Ola Kristensson, stručnjak za sustave za tipkanje, sa Sveučilišta Cambridge i koautor studije o tipkanju na telefonu, rekao je za MailOnline da je ključni čimbenik vjerojatno vrijeme provedeno u vježbanju. Dok dr. Kristensson kaže da njegova istraživanja ne pokazuju da generacija Z gubi sposobnost tipkanja, ona sugeriraju da više vremena provode tipkajući na ekranima. "Postoji mnogo čimbenika, ali ključni je faktor vježba", kaže dr. Kristensson. "Nisam upoznat s dokazima da bi povećano tipkanje na zaslonu bilo štetno za vještine tipkanja na fizičkoj tipkovnici. Vjerojatnije je da ljudi provode manje vremena tipkajući na fizičkim tipkovnicama."

Unatoč sve većoj raširenosti ispita i zadataka pisanih tipkanjem u školama, smanjena upotreba tipkovnica kod kuće i za domaće zadatke mogla bi objasniti poteškoće koje nastavnici primjećuju. Međutim, dr. Kristensson ističe da to ne mora nužno biti problem sve dok studenti još uvijek mogu brzo prenijeti informacije. On kaže: "Sve dok korisnik ima strategiju tipkanja koja omogućuje unos teksta brzinom od 40 riječi u minuti ili većom, po mom mišljenju, važnije je usredotočiti se na to što napisati, nego na specifičnu vještinu unosa u računalo."

Veći problem je što bi prelazak na tipkanje na ekranima mogao zapravo ometati sposobnost učenika da komuniciraju. Dr. Kristensson zaključuje: "Mislim da će auto-ispravljanje i generativna umjetna inteligencija imati negativan učinak na sposobnost pisanja."

