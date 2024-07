Mandžukić neki dan igrao na parkiralištu, slavili smo 100. godišnjicu NK Drage

Kao s razglednice i dalje izgleda Mošćenička Draga, lijepo ju je vidjeti i prije nego se turist spusti zavojitom cestom pod Učkom. U lučicu upravo plavo-bijelom jedrilicom uplovljava Joško Galović (27), mladi jedriličar koji je plovio i na Aljasci, Novom Zelandu, Dominikanskoj Republici, plovio i pokraj Nagasakija... – Umalo sam se sudario s kitom, ali ne tu na Jadranu! – smije se Galović, naš reprezentativac jedriličar, pa nastavlja priču:

– Bili smo oko 50 milja ispred Korzike. Dan, 10 sati ujutro, na brodu Marko i ja, taman smo pojeli doručak, kad smo pokraj jedrilice, a plovili smo na Jeanneau 54, vidjeli – divovsku peraju kako izranja iz mora i lupa po površini. Uh! I što sad? Dobro je da se nismo sudarili, brzo smo okrenuli kurs za 90 stupnjeva i – bijeg. Na Aljasci sam susreo i orke – smije se Joško.

Turiste u svojem mjestu uči ploviti, kako jedriti s gennakerom, velikim jedrom koje se koristi kada je vjetar u krmu. On i Anja otvorili su školu jedrenja, a goste uče jedriti bez obzira na godine. Nauče turisti i čvorove, vjetrove, sidrenje, pristajanje... – Nisam samo plovio na Antarktici i dolje južno od Paname – dobaci pa se vraća na pučinu. Ne može bez mora.

Morska priča nastavlja se i u kafiću Black & White. Konobar Antonio Babačić (25) preronio je cijelu Istru, vidio podmorje od Opatije do Pule. – Izrađujemo kartu podmorja ovog dijela Istre kako bi ronioci znali što i gdje mogu vidjeti. A dolje je divota, pa tu odmah na plaži kad zaronite već možete vidjeti morske konjice veličine kutije šibica, ima škarpina, hobotnica, a koralja u svim bojama, od crvenih, ljubičastih, žutih, plavih, samo zelenih nema! Tu je i blizu i Mala plava, špilja još iz ledenog doba.

Koje ribe plivaju pred Mošćeničkom Dragom? – Škarpine, ima hobotnica, a nedavno sam roneći na dah susreo i tunu. Bila je ogromna, puno duža od mene, koji sam visok 186 centimetara, a prošla je pokraj mene na manje od dva metra! Skoro sam je mogao dotaknuti. Srećom, tune ne napadaju nas ronioce – govori Babačić, koji je autoritet za ronjenje u ovom dijelu Istre.

Čelnik mjesta, pjevač Midnight Blues banda Riccardo Staraj, koji u svom gradu organizira Blues festival, vratio se s turneje po Češkoj i Švicarskoj, a svestrani načelnik nedavno je igrao i protiv Mandžukića, Olića, Ćorluke, Pletikose... – Slavili smo prije nekoliko dana 100. godišnjicu NK Drage, pa su kao gosti došli odigrati prijateljsku utakmicu igrači NK Rijeke, prva postava, ali i veterani HNS-a. U toj sam utakmici i ja, koji sam cijeli život bio špica, igrao, a na nogometnom igralištu gdje se sada turisti parkiraju zamalo sam i dao gol momčadi u kojoj su igrali Mandžukić, Olić, Pletikosa, Ćorluka... Josip Rudan mi je dodao, bila je 25. minuta, opalio sam gore lijevo, ali vratar reprezentacije već je bio tamo... – govori načelnik Mošćeničke Drage.

Rezultat? – 0:6. Dobro smo i prošli. Impresioniralo me što Mandžukić i dalje trči toliko brzo kao da igra finale Lige prvaka protiv Real Madrida, u kojem je za Juventus zabio i – gol. Sjajan je!

Prva dama turizma ovog kraja, Nensi Dretvić, o turistima u Mošćeničkoj Dragi brine se četiri desetljeća.

– Počela sam se družiti s turistima kao konobarica u hotelu Marina Liburnia tamo osamdesetih. A danas mjesto blista! Zimi nas je svega pet stotina, ali radimo ne bismo li dočekali turiste svaki put s novim iznenađenjem. Mjesto smo sa sedam plaža, to su Sipar, Sv. Ivan, Cesarova, Jelenšćica, Uboka, Klančac i Stupova, a gosti, osim na plažama, uživaju u Zijavici, restoranu koji ima Michelinovu preporuku, čiji šef Stiven Vunić poha čak i kuglice od bakalara, te Johnsonu koji je razvikan i po crnom rižotu. Tko želi u šetnju, do Mošćenica ima ravno 735 stepenica – govori gospođa Dretvić. Zadržali su u Mošćeničkoj Dragi autentičnost. Malo ih je, ali su zaista svestrani. To je najvažnije!

OCJENE Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 9 Raznolikost smještaja 9 Kvaliteta ugostiteljske ponude 10 Sadržaji za djecu 9 Događanja 10 Opskrbljenost 8 Autohtonost 9 Opći dojam 10 UKUPNO: 94