'Maltretiraju me jer sam nakon poroda mršava, kažu da ne izgledam zdravo'

Alice Foster ima 21 godinu, a prije godinu dana rodila je sina Rileya. Nadala se podršci drugih žena, ali doživjela je sve suprotno, prenosi The Sun.



"Četiri dana nakon poroda jedna čistačica u bolnici me pogledala i rekla 'ti nisi rodila, pa pola te nema', a ja sam se osjećala posramljeno i kao da me osuđuje. Nikome nisam to pričala, sve komentare koje sam dobila na tu temu zadržala sam za sebe. Postala sam stvarno emotivna s vremenom. Pitala sam se je li možda krivo shvaćam sve te komentare? Onda sam shvatila da me ljudi maltretiraju jer sam jednostavno mršava. Događalo se stalno..."

Foto: Privatna arhiva

Alice koja živi u Waltham Cross gradu u Engleskoj sa svojim partnerom i sinom rekla je: "Otkako sam rodila, sve žene me kritiziraju zbog moje težine. Imala sam tešku trudnoću, patila sam od mučnina i morala piti lijekove. Neko vrijeme bila sam prikovana za krevet i nisam mogla jesti, pa sam smršavila i pala na 50 kilograma. Ipak, Riley je rođen potpuno zdrav."



Alice danas ima 38 kilograma, ali kaže da nije uvijek bila tako mršava. Prije četiri godine imala je 54 kilograma, a u tinejdžerskoj dobi prehrambene navike bile su jako loše. "Jela sam jako puno grickalica - nakon škole jela bih čips i čokoladu. Uvijek bih pojela četiri kriške tosta i litre i litre soka od naranče koje je praktički šećer u tekućem obliku. Mama je pripremala velike porcije lazanja. Kako sam odrastala, tako sam počela više paziti što jedem i prekinula nezdravu vezu s hranom. Sada, kada sam mama i kada radim jedenje mi nije prioritet, a nemam ni vremena grickati nešto stalno."



Ova 21-godišnja mama kaže i da je njezina baka jako mršava, pa smatra da je sve to genetika. Kažu i kako, ako imaju obaveza, jednostavno zaborave jesti. "Jednom sam bila u supermarketu kada mi je prišla žena, pogledala u košaru i rekla 'sva ta hrana sigurno nije za tebe, ne izgledaš kao da jedeš'. Zatim je gledala u mene i održala mi lekciju kako bih trebala jesti. Okrenula sam se i otišla. Pa naravno da jedem, ali ne prejedam se i nije mi to najbitnija stvar. Brine me kada mi ljudi kažu da ne izgledam zdravo."

Ono što muči Alice je činjenica da se mršavim ljudima svi usude reći besramno da su mršavi, a kako bi bilo da se ženi s viškom kilograma kaže da izgleda kao da jede previše i održi joj se lekcija o tome što bi trebala jesti da smršavi.



Uglavnom za doručak jede avokado i jaja na tostu, ručak nerijetko preskoči i uzme neki snack, a navečer kuha, najčešće lazanje ili pite. Tvrdi da kritike dobiva jer nema viška kilograma i jer brine o sebi, pa čak i dok je na odmoru. "Prošlog listopada otišli smo u Španjolsku, veselila sam se odmoru, ali brzo mi ga je pokvarila žena koja mi je prišla i rekla da mi se vide kosti. Zamislite da se tako neka kritika uputi debljoj ženi. Cijeli odmor provela sam omotana maramom."



Najveće kritike dobiva od drugih mama koje govore kako 'ima vremena smršaviti'. "Nesigurne su zbog svog izgleda, pa kritiziraju mene. Nije mi samo jasno zašto ne razmisle prije nego nešto kažu. Često mu ljudi kažu i da izgledam premaleno i mlado da bih imala dijete. Svi očekuju da mame izgledaju isto, kao da su tek rodile - istina je da smo svi drugačiji."

Foto: Privatna arhiva

Alice pola života skriva svoje tijelo ispod širokih stvari - nekada jer je imala viška, danas jer ima premalo kilograma po mišljenju okoline.



"Nikada ne bih ponizila drugu ženu, zašto one misle da je uredu to što rade. Partner mi govori da se ne brinem oko tuđeg mišljenja, lijepo je imati takvu podršku."

Foto: Privatna arhiva