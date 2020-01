Majka dojila pred orangutanicom koja nije mogla prestati 'maziti' nju i njenog sina

Gemma Copeland (30) bila je u zoološkom vrtu u Beču sa svojim dvo i pol mjesečnim sinom Jasperom i partnerom Shaneom (31). Jasper je ogladnio i trebala ga je dojiti, a taman je bila kraj nastambe orangutana. Sjela je na pod kraj stakla, a orangutanica je mirno gledala kako Gemma doji Jaspera, piše Mirror.

Foto: Privatna arhiva

Punih trideset minuta trajalo je ljubljenje i maženje rukom po staklu ove orangutanice dok je majka dojila sina. Shane je izvadio mobitel i morao zabilježiti snimkom ovu situaciju.

Majka je rekla da ju je ova empatija životinje jako dirnula i dovela do suza. "Obožavam putovanja i životinje, a kada sam kupila jeftine karte za let u Beč vidjela sam da imaju najstariji zoološki vrt na svijetu. Tijekom posjeta shvatila sam da nismo vidjeli orangutane i vratili smo se. Nismo ih mogli vidjeti kroz staklo i krenuli smo van, ali onda smo shvatili da nam prilaze i vratili smo se pogledati."

Foto: Privatna arhiva

"Prišla sam staklu, sjela na pod kako bi sin mogao vidjeti orangutanicu. Nisam ju htjela preplašiti, pa sam se skupila kako bi ju mogla fotografirati. Ona se ustala, donijela komad odjeće do stakla i sjela kraj mene. Gledala me ravno u oči, a onda je stavila ruke na staklo kako bi dotaknula mog sina. Već ovo me jako dirnulo. Počela sam dojiti sina, a orangutanica nije prestala gledati u mene, pa u njega i tako cijelo vrijeme. Izgledala je kao da mi pruža podršku. Bila sam fascinirana, a ljudi su se počeli skupljati da vide što se događa. Svi su mirno i tiho stajali i gledali. Nisam htjela otići i samo sam plakala."

Podijelila je priču na Facebooku koja je ubrzo skupila milijune pregleda, komentara i lajkova. Majka je tada otkrila da je orangutanica Sol taman dobila mladunče, pa je njezina reakcija postala još simpatičnija.