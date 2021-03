Ljudi koji objavljuju puno selfija mogli bi imati ozbiljne psihičke probleme, tvrde istraživanja

Društvenim mrežama koriste se gotovo svi, ali ne na isti način. Ima onih koji neće nikada ništa objaviti, onih koji objave povremeno nešto za prijatelje, ali i onih koji svakodnevno moraju biti prisutni na društvenim mrežama - i to najčešće objavljujući fotografije sebe.



"Ako se koriste umjereno, mreže mogu biti odličan način povezivanja s drugim ljudima i odličan način da se osoba izrazi, pogotovo mladi ljudi. S druge strane, ako se pretjeruje može doći do ovisnosti i tragičnih posljedica kao što su mentalni poremećaji", rekla je dr. Karrie Lager, dječja psihologinja.

Sveučilište Columbia nedavno je provelo jedno istraživanje i potvrdilo njezinu teoriju. Rezultati su pokazali da oko 70 posto tinejdžera društvene mreže koriste svaki dan, a upravo oni pet puta češće puše, tri puta češće piju alkohol i dva puta češće konzumiraju marihuanu. Krivac za to je internet jer danas on, uz roditelje i obrazovne sustave, odgaja djecu - i to možda s najvećim utjecajem. Mladi se uspoređuju s drugim ljudima koji pak svoj život predstavljaju savršenim. Sve više čeznu za istim ili sličnim stvarima koje netko ima, trude se postati kao ta osoba i stvara se ovisnost o lajkovima, komentarima i broju pratitelja jer ljudi misle da na taj način pokazuju da vrijede, prenosi HuffPost.



Pokazivanje sebe i otkrivanje vlastitog života putem fotografija na društvenim mrežama uzrokuje povećano lučenje dopamina, hormona ugode povezanog s ovisničkim ponašanjem, naglasili su znanstvenici sa Sveučilišta Harvard.

