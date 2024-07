Liječnik upozorio: 'Nikada ne biste trebali čistiti uši štapićima!'

Priznajte - ima nečeg neobično zadovoljavajućeg u čišćenju ušiju štapićem od vate. Ali dr. Suraj Kukadia upozorio je na ovu uobičajenu praksu, tvrdeći da postoji mnogo sigurnija alternativa. Rekao je svojih 123.000 TikTok pratitelja na doctorsooj: "Kako možete rutinski čistiti uši na siguran način? Odgovor na ovo je vrlo, vrlo jednostavan - ne morate. Ne ulazite u unutrašnjost ušiju."

Ušni vosak može biti smetnja, ali liječnik opće prakse je rekao da zapravo ima zaštitnu funkciju, pomaže uhvatiti klice, prašinu, prljavštinu ili bilo što što ne bi trebalo biti unutra, piše Mirror.

Zamislite to gotovo kao zamku za muhe, s uljezima koji se lijepe za njegovu tekućinu, štiteći bubnjić koji je vitalan za naš sluh. Kad tamo počnete 'gurati stvari' - bilo da su to štapići za vatu, smotane maramice ili ukosnice - mogli biste gurnuti vosak na svoje bubnjiće. To ih može potpuno rasprsnuti, izazivajući gnoj i krv, zajedno sa simptomima poput gubitka sluha, vrtoglavice i bolova u uhu.

Iako se to obično poboljša samo od sebe unutar dva mjeseca, možda ćete morati uzimati antibiotike. Štoviše, agresivno čišćenje ušiju može dovesti do tinitusa, stanja u kojem možete čuti stalne zvukove koji su i dosadni i teško ih je ignorirati. "Dakle, ono što preporučujemo je da ne dirate uši. Možete čistiti vanjsku stranu ušiju, to je u redu, ali nemojte to činiti unutar kanala" rekao je dr. Sooj.

"Ako imate bilo kakvih problema, samo otiđite svom liječniku jer vrlo lako možemo provjeriti unutrašnjost vašeg uha, reći vam ima li ondje voska i dati vam neke jednostavne korake da to pokušate riješiti. Ili dati vam drugi tretman u slučaju da postoji neki drugi razlog zašto imate te simptome", dodao je.

