Liječnik upozorio: Ovaj 'smiješni' simptom može biti ozbiljan zdravstveni problem!

Liječnik NHS-a izdao je upozorenje na TikToku o 'smiješnoj' boli koja bi mogla biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema. Dr. Karan Rangarajan, također poznat kao @dr.karanr na TikToku, pozvao je ljude da ne odbacuju ovaj uobičajeni simptom i da potraže pomoć svog liječnika opće prakse ako ga iskuse, piše Daily Express.

U svom podcastu Dr Karan Explores razgovarao je o tom problemu s ginekološkom kirurginjom Karen Tang.

"Probadajuća bol u stražnjici. Vidio sam povećan broj pacijenata u kolorektalnim klinikama, koji dolaze s probadajućom boli u stražnjici. Čini se kao smiješna stvar kada vidite videozapise o tome ili kad ju netko opisuje, to je oštra bol u vašem međunožju ili stražnjici i zapravo uništava kvalitetu života mnogih ljudi", objasnio je.

Na pitanje susreće li se često s ovim stanjem, koje nesrazmjerno pogađa žene, Tang je odgovorila: "Apsolutno. To može biti znak nečega poput endometrioze ili grčenja dna zdjelice. Većina ljudi nikada nije čula za taj izraz proctalgia fugax, što je grč dna zdjelice i rektalnih mišića. To je prilično uobičajena stvar. Mogu postojati ozbiljni medicinski problemi koji to uzrokuju. Rektalna bol jedan je od najčešćih simptoma endometrioze i budući da je bol kod žena ponekad toliko normalizirana, ljudi misle da ne trebaju to ni spominjati nikome."

Međutim, ona upozorava na samodijagnozu i liječenje, naglašavajuć da je to je nešto o čemu bi ljudi trebali razgovarati sa svojim liječnikom. Iz patient.info objašnjavaju da točan uzrok stanja ostaje misterij.

"Vjeruje se da je to zbog grčeva mišića anusa. Ovdje su mišići vrlo jaki, jer su to mišići koje koristite kako biste zadržali izmet unutra ili se opustite kako biste pustili izmet van. Većinu vremena nije očito što ga je izazvalo. Kod nekih ljudi počinje nakon operacije - na primjer, injekcije za hemoroide ili nakon histerektomije. Čini se da je češći kod ljudi koji imaju sindrom iritabilnog crijeva, i kod ljudi koji imaju simptome tjeskobe."

Ako imate ovakve simptome kod bolova u trbuhu, obavezno posjetite liječnika!