Liječnici zanemarili simptome: Na kraju joj je otkriven rak koji godišnje ubije 4000 žena

Keesha Walden iz Norfolka u Velikoj Britaniji počela je patiti od jakih bolova u lijevoj strani tijela početkom prošle godine. Do ožujka je osjetila nepodnošljive bolove u donjem dijelu trbuha te je imala neredovite mjesečnice. Ipak, liječnik opće prakse joj je rekao da jednostavno treba paziti što jede te da treba vježbati.

"Rečeno mi je da su svi moji nalazi u redu i da je sve zdravo, unatoč tome što me liječnik opće prakse nikada nije vidio licem u lice, i rečeno mi je da pazim što jedem i vježbam jer je moj BMI savršen, ali opseg struka je bio jako velik", rekla je Keesha koja je tada imala 26 godina, piše Daily Mail.

Tek nakon što su se simptomi pogoršali, u rujnu je upućena je na ginekologiju kao hitan slučaj zbog sumnje na rak. Tada su pronašli nešto za što su vjerovali da je cista na njezinom jajniku. Nakon mjesec dana išla je na operaciju uklanjanja ciste, na kojoj je otkriveno da ustvari ima kancerogeni tumor veličine 26 centimetara što je otprilike veličine lopte za ragbi.

Međutim, dodatni pregledi u veljači pokazali su da se njezin rak proširio, s novom masom u zdjelici i abnormalnim tkivom na plućima. Dijagnosticiran joj je mucinozni adenokarcinom koji je toliko rijedak da čini samo tri posto svih slučajeva raka jajnika.

Tada su joj morali biti uklonjena oba jajnika, maternica, slijepo crijevo i cerviks. "Zbog odgođene dijagnoze, obaviještena sam da je histerektomija moja jedina opcija za preživljavanje, te da su sumnjali da je rak zapravo u trećem, potencijalno četvrtom stadiju", ispričala je.

"Jedan od najopasnijih načina na koji su me liječnici osudili je kad su odbacivali moje simptome, unatoč tome što sam im govorila koliko su jaki bolovi i nelagoda. To me natjeralo da posumnjam u vlastito iskustvo i odgodilo pravilnu dijagnozu i liječenje koje sam trebala", objasnila je Keesha.

Liječnici su joj rekli da je "premlada" da bi imala ozbiljno stanje, posebno kada je u pitanju nešto poput raka jajnika.

"Odbacili su moje brige i uvjerili su me da moji simptomi vjerojatno nisu razlog za brigu zbog moje dobi. Ova pretpostavka dovela je do značajnog kašnjenja. Bilo je trenutaka kada su liječnici implicirali da su moji simptomi posljedica loših životnih navika, bez razmatranja drugih mogućnosti", ispričala je Keesha.

"Jedan od najrazočaravajućijih slučajeva njihovog manipuliranja koje sam doživjela bio je kada sam pitala svog liječnika o petogodišnjoj stopi preživljavanja. Odgovorila je s podcjenjivanjem, rekavši: 'To su samo brojevi', kao da su moje brige bile beznačajne ili glupe", otkrila je Keesha.

'Nakon toga, suočit ću se s petogodišnjim razdobljem praćenja da bih vidjela mijenjaju li se kvržice u mojim plućima te da bih bila sigurna da nema drugih znakova ponovne bolesti. Neizvjesnost moje situacije otežava mi zamisliti kako će moja budućnost izgledati. U 27. godini većina ljudi je usredotočena na izgradnju vlastitog života, kupnju kuće i osnivanje obitelji, a moja nova stvarnost je pronalazak mira s nepoznatim", rekla je Keesha.

Trenutno je još uvijek na kemoterapiji, a nada se da će joj posljednji ciklus biti 6. rujna. "Rak i kemoterapija duboko su utjecali na moje samopouzdanje i samopoštovanje kao žene. Teško je prihvatiti fizičke promjene koje dolaze s liječenjem, gubitak kose, oscilacije u težini te velike ožiljke", objasnila je.

Rak jajnika šesti je najčešći rak u Velikoj Britaniji, a bolest svakoga dana ubije oko 11 žena, što je u prosjeku 4000 godišnje. Isit rak svake godine ubije tri puta više žena u SAD-u, pokazuju brojke.

Često se kasno dijagnosticira jer su simptomi nejasni i mogu uključivati ​​probavne smetnje, bolove u zdjelici ili abdomenu, gubitak apetita, zatvor i potrebu za češćim mokrenjem. Oko 93 posto žena s dijagnozom živi pet ili više godina ako se otkrije u najranijoj fazi, u usporedbi sa samo 13 posto dijagnosticiranim u četvrtoj fazi.

Treća faza znači da se rak proširio izvan zdjelice u trbušnu šupljinu ili u limfne čvorove. Oko petine žena s rakom jajnika također se dijagnosticira na hitnoj pomoći, često kada je prekasno za bilo kakvo liječenje.

Prema Nacionalnom zdravstvenom sustavu Ujedinjenog Kraljevstva, nedostatak osoblja i opterećenje bili su razlozi koji se pripisuju kasnoj dijagnozi.

"Bilo je to ludo vrijeme za mene i moju obitelj. Kašnjenje rezultata značilo je da je sve odjednom postalo hitno te nije bilo vremena za zastati i obraditi što se događa. Bilo je nadrealno i zastrašujuće za sve nas", rekla je Keesha.

Sada poziva druge da traže odgovore od svojih liječnika i da ne odustaju od postavljanja dijagnoze.

"Još uvijek imam čvorove u plućima koji nisu testirani, a bolnica ne planira provesti biopsiju jer su očito premali pa još uvijek ne mogu potvrditi jesu li kancerogeni ili ne", ispričala je.

"Svima koji se suočavaju s izazovima raka i kemoterapije znam da ovo putovanje može djelovati neizdrživo, ali zapamtite da ste jači nego što mislite. Svaki dan vaše borbe dokaz je vaše otpornosti i hrabrosti. Uvijek slušajte svoje tijelo, ako mislite da nešto nije u redu, onda se potrudite i slijedite to. Žao mi je što nisam bila ustrajnija u postavljanju dijagnoze", zaključila je Keesha.