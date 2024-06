Još nije kasno za podizanje savršenog povrtnjaka: Ove kulture idealne su za lipanjsku sjetvu

Vrtlarenje je aktivnost koja opušta, izvrsna je tjelovježba, a čak i malen komadić zemlje pretvoren u povrtnjak garantira financijsku uštedu s obzirom da je hrana skupa. O zadovoljstvu koje pruža ubiranje plodova svoga rada da ne govorimo, taj osjećaj ne može ništa zamijeniti.

Zbog klimatskih promjena povrće je danas moguće uzgajati tijekom cijele godine, posebice u staklenicima i plastenicima, a za sjetvu određenih kultura na otvorenom nije kasno niti u lipnju.

Mahune: Mahune su jedna od skupljih povrtnih namirnica na tržnicama diljem Hrvatske pa se onaj tko ih ima u svim povrtnjaku može smatrati pravim sretnikom. Lipanj je pogodan za sadnju bilo koje od stotina vrsta mahuna. Sjemenke se u tlo polažu u redovima, na udaljenost od oko pet centimetara, a treba im dva do dva i pol mjeseca da budu spremne za berbu.

Tikvice: Na tržištu su danas dostupne presadnice različitih vrsta tikvica, no moguće ih je uzgojiti i iz sjemena. Prilikom sadnje valja imati na umu da se ova povrtnica voli raširiti po vrtu pa je za nju potrebno rezervirati malo više prostora. Tikvice vole vodu pa ih treba redovno zalijevati, a to je najbolje čini rano ujutro ili predvečer. Kad dosegnu pun urod, plodovi se beru i do četiri puta tjedno.

Mrkva: Ovo omiljeno korjenasto povrće voli sunce pa se uvijek sadi na osunčanim parcelama. S obzirom da će korijenu u tlu trebati prostora da se razvije, prilikom sijanja valja paziti da se sjemenke u redove ne polažu previše gusto. Iz istog razloga, nakon što biljke niknu, potrebno ih je prorijediti. Mrkva zahtijeva redovno zalijevanje, posebice prije nicanja.

Blitva: Blitva je vrlo zahvalna i otporna biljka, može preživjeti čak i mraz. Zbog toga se može sijati već u veljači, no s obzirom da voli toplinu, lipanj je idealan mjesec za sjetvu. Sije se u redove na razmaku od oko 40 centimetara, a nakon nicanja, baš kao i mrkvu, potrebno ju je prorijediti tako da razmak između biljaka bude 20 centimetara.

Kineski kupus: Sve popularnija namirnica na našim stolovima uglavnom stiže iz uvoza, no lako ju je uzgojiti i u našem podneblju jer joj odgovara isto tlo u kojem uspijevaju i druge, nama poznatije kupusnjače. Presadnice se uzgajaju iz sjemena i spremne su za polaganje u tlo nakon 15-ak dana. Potrebno ih je redovito zalijevati, a za berbu bi glavice trebale biti spremne nakon otprilike dva mjeseca.

Začinsko bilje: Većina začinskog bilja voli sunce, a ne voli vjetar pa će odlično uspijevati na osunčanim i zaklonjenim gredicama. Mjesto za sijanje dobro je planirati imajući na umu ostale kulture koje rastu u povrtnjaku. Bosiljak je, primjerice, dobro sijati uz rajčicu, kopar uz brokulu ili kupus, dok origano uspijeva na svim vrstama tla i dobar je susjed svim drugim biljkama.

