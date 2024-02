Izgubila je 40 kilograma u godinu dana, a sad otkriva svoju tajnu mršavljenja

Dramatične promjene u kilogramima ne događaju se preko noći — potrebno je vrijeme i dosljednost da bi se napravila stvarna i trajna promjena. Međutim, Liza Marie Pasquale, radnica u vrtiću koja je postala trenerica fitnessa i koja je izgubila više od 65 kilograma prirodnim putem, kaže da je recept za uspjeh u mršavljenju ipak jednostavniji nego što mislite, piše Best Life.

Pasquale je nedavno otkrila svojim 733.000 TikTok pratitelja da je izgubila svojih prvih 40 kilograma prije nego što je ikad zakoračila u teretanu ili brojala kalorije. Hvali dvije jednostavne strategije kod kuće za pokretanje njezine potpune transformacije tijela. 'Kada sam započela ovo putovanje, nisam znala da će to biti moje putovanje - da ću potpuno promijeniti svoj život i svoje tijelo, svoj način razmišljanja i svoju karijeru. Slučajno sam učinila sve te stvari', rekla je Pasquale, koja je sada vlasnica trenerske tvrtke Liza Marie Fit. Pitate se kako je to učinila? Evo njezinog 'tajnog recepta za mršavljenje'.

1. Pokušala je 'sve' prije nego što je pronašla ono što joj odgovara: Pasquale je priznala kako se godinama borila s ozbiljnom ovisnošću o brzoj hrani. 'Prejedanje, emocionalno jedenje, jedenje zbog dosade - sve sam radila', kaže. Trenerica fitnessa prisjeća se da bi svaki radni dan nakon posla u vrtiću svratila u restoran brze hrane i naručila 'dovoljno hrane za tri ili četiri osobe'. Zatim bi pojela tu hranu u svom automobilu, 'sakrila dokaze' i vratila se kući te večerala sa svojim cimerima - ciklus koji sada prepoznaje kao fizički i emocionalno nezdrav.

Prije nego što je pronašla sustav koji joj odgovara, fitness trenerica je bezbroj puta pokušavala smršavjeti putem dijete. 'Probala sam sve u životu kako bih smršavila - svaku dijetu', kaže Pasquale, 'Pokušala sam i nisam uspjela jer sam pokušavala biti savršena sa svime. Očekivala sam trenutne rezultate. Previše sam komplicirala sve. Držala sam tako visoki standard da je to bilo nerealno'.

2. Hodanje je bilo njezino glavno sredstvo za mršavljenje: Pasquale kaže da je jedina stvar koja je konačno prekinula ciklus to što je počela svakodnevno šetati. Dva mjeseca se obvezala hodati najmanje 20 do 30 minuta, ponekad hodajući i do sat vremena s prijateljicom. 'Počela sam svoje putovanje jer sam željela hodati stepenicama i ne ostati bez daha', kaže ona, napominjući da nikada nije postavila konkretan cilj gubitka težine za to vrijeme, 'Želim da znate da je moć hodanja tako jaka i da je hodanje stvar broj jedan koja mi je pomogla da smršavim'.

Nakon tri mjeseca stalnog hodanja, Pasquale je izgubila između 15 i 20 kilograma, što je prvi put u životu da je vidjela tako veliku promjenu na vagi. U tom si je trenutku kupila pametni sat i postavila cilj hodati 10.000 koraka dnevno.

Foto: Liza Marie Pasquale

3. Izbacila je brzu hranu: Sljedeći korak bila je promjena prehrane. Pasquale se suzdržala od strogog brojanja kalorija, ali se umjesto toga posvetila izbacivanju brze hrane i kuhanju najmanje 80 posto svojih obroka kod kuće. 'To je sve što sam radila. Većinu sam obroka jela kod kuće i svaki dan sam šetala', objašnjava ona, 'Želim da znate snagu kalorijskog deficita i moć hodanja - to je tajni recept za mršavljenje'.

4. Izgradila je rutinu vježbanja: Tek nakon što je Pasquale izgubila prvih 20 kilograma, počela je ozbiljno vježbati, iako još uvijek nije napravila članstvo u teretani. Sljedećih nekoliko mjeseci vježbala je kod kuće dva do tri puta tjedno. 'Ne treba vam članstvo u teretani. Ne morate raditi neke lude vježbe. Ne morate dizati najveće utege da biste vidjeli rezultate. Dosljednost i prehrana—oni će vam pokazati rezultate koje želite vidjeti', kaže ona.

Foto: Liza Marie Pasquale

Pasquale je izgubila 40 kilograma prije nego što se pridružila teretani i počela pratiti svoje kalorije i sadržaj makronutrijenata u svojoj hrani, prakse za koje kaže da su joj u konačnici pomogle da postigne troznamenkasti gubitak težine. Trenerica sada vodi svoje klijente kroz ovaj postupni pristup mršavljenju temeljen na slaganju navika, za koji kaže da doslovno počinje jednim korakom. 'Ne morate učiniti sve - samo morate učiniti nešto', zaključuje.

