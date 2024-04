Nemojte ostaviti loš prvi dojam: Ovih sedam stvari nikada ne biste trebali raditi u prvom tjednu na novom poslu

Tijekom prvog tjedna na poslu ono što učinite ili kažete može ostaviti trajan dojam na vaše nove kolege i zato se želite pobrinuti da je dobar. To je zato što, iako ste možda dobili posao, evaluacija nije gotova. Vaš novi šef, vaš novi odjel — mnogo će očiju pažljivo procjenjivati ​​kako se uklapate u tim, piše Huffpost.

Stručnjaci za karijeru otkrili su postupke i strateški pogrešne korake koji će vas učiniti nezaboravnim na loš način, i što biste trebali učiniti umjesto toga da budete pozitivno primljeni.

Kasnite: Normalno je izgubiti se u novoj zgradi ili podcijeniti svoj put prema poslu, ali ako kasnite na sastanke prvog tjedna, ostavit ćete loš prvi dojam o svojim vještinama upravljanja vremenom. "Ne želite se pojavljivati ​​na sastancima s tri ili četiri minute zakašnjenja... želite biti puni poštovanja, biti točni", rekla je Mary Abbajay, predsjednica konzultantske tvrtke za razvoj vodstva Careerstone Group. Kako biste izračunali izgubljeno vrijeme, odvojite si barem pola sata više nego što vam je potrebno da stignete na posao ili sastanak.

Vi ste sveznalica: Kad budete novi zaposlenik, ljudi će ocjenjivati ​​vašu kompetenciju, predanost i kompatibilnost, rekao je Gorick Ng, savjetnik za karijeru s Harvarda i kreator serije kartica za profesionalnu komunikaciju "Kako to reći". Možda mislite da će isticanje onoga što nije u redu ili onoga što nije u skladu s vašim viđenjem stvari pokazati vašu kompetentnost. Ali ako ste pretjerano uvjereni u vlastitu stručnost, steći ćete više neprijatelja nego saveznika. Čak i ako privatno vjerujete da je način na koji vaš novi poslodavac obavlja posao zastario, budite otvoreni i znatiželjni. Tu znatiželju možete pokazati postavljanjem pristojnih pitanja. Dakle, "Umjesto da kažete: 'Nismo ovako radili stvari u _____', pokušajte reći: 'Ovo je zanimljivo! Možete li mi pomoći razumjeti misaoni proces iza _____? Malo je drugačije od onoga na što sam navikao, ali uzbuđen sam što ću naučiti vaš način rada', rekao je Ng. Također želite pokazati da brzo učite i da ste posvećeni brzom usvajanju. Kada ste u nedoumici, pokušajte reći: “Znam da ste ranije rekli da je _____ važno. Bi li ovo bio primjer?" predložio je Ng.

Ne izvlačite se na kartu 'nov/a sam': Patricia Schwartz, izvršna trenerica koja radi s novim zaposlenicima, rekla je da je igranje na kartu 'nov/a sam' strateška prednost koju bi novi zaposlenici trebali iskoristiti. "Možete komunicirati s ljudima s kojima biste se bii vas kasnije mogao biti strah komunicirati", rekla je. Ali morate dobro razmisliti o svom prvom dojmu. "Nemojte samo slati svakom kolegi istu generičku poruku", kaže Ng. Kada ste u nedoumici, Ng je rekao da biste se trebali usredotočiti na "izgradnju odnosa s ljudima koje već poznajete, a zatim se predstaviti ljudima s kojima ćete uskoro raditi, porukom poput: 'Bok! Ja sam _____ i ja sam nov/a _____. Samo sam se htio/la predstaviti!'"

Ne poštujete kodeks odijevanja: Ono što je prikladno nositi za posao može varirati, stoga nemojte pretpostavljati da će vaša majica i traperice odgovarati. “Neprikladno odijevanje također je greška koju ljudi čine”, rekla je Abbajay. Obično će vam vaš voditelj dati do znanja kako se morate spremiti za ured. Ako tijekom vašeg intervjua kažu da "imaju vrlo neformalnu kulturu", onda "to znači da su vjerojatno više za neki ležerni, ali opet primjereni izgled", kaže Abbajay. Ako vam još nisu rekli što smijete nositi, a što nije, trebali biste to istražiti. Često se u priručnicima za zaposlenike navode pravila o odijevanju. Također možete pitati svog novog šefa ili člana tima: "Koji je opći kodeks odijevanja ovdje?" Abbajay je predložila.

Dijelite previše toga o sebi: Postoji jasna granica između srdačnosti i forsiranja neke intimnosti koju zapravo nemate s novim kolegom. Nemojte prijeći na ovo drugo u prvom tjednu. "Radila sam s jednom ženom kad smo se obje tek zaposlile. I kad smo prvi put radile zajedno na jednom zadatku, rekla mi je toliko stvari o svom osobnom životu koje su bile jako privatne, poput toga kako je ostavila svog prvog muža", rekla je Abbajay. "Sve ove stvari su me doista natjerale da ju izbjegavam... bilo je prerano za takve razgovore."

Tračate: Primjećujete li šaptanje svađa i prigušeni smijeh kada neki kolege uđu? Kada se pridružite tvrtki, također se pridružujete njezinoj kulturi, gdje mogu postojati zaraćene strane. Pazite da se ne uključite ako vas uvuku u ogovaranje drugih članova tima. "Nemojte se povezivati ​​ni s jednom grupom u prvom tjednu", kaže Abbajay. "I samo slušanje je već nekako privlačno. Pa bih se ja ili ispričala, promijenila temu ili se okrenula i rekla nešto lijepo o osobi koju tračaju ako sam ju upoznala."

Ne komunicirate sa svojim šefom: Od svih ljudi koje ćete upoznati tijekom prvog tjedna, najvažniji odnos koji trebate uspostaviti je onaj koji imate sa svojim šefom. “Vrlo visok postotak ljudi napušta posao zbog odnosa sa šefom”, rekao je Schwartz. Da biste izgradili taj temelj povjerenja između vas i vašeg šefa, morate uskladiti svoj komunikacijski stil i biti na istoj razini u vezi toga što je važno. U idealnom slučaju, vaš šef vam se javlja tijekom vašeg prvog tjedna kako biste obavili taj razgovor. Ali ako ne, trebali biste proaktivno zatražiti sastanak jedan na jedan prije isteka prvog tjedna. "Mnogo puta šefovi ne dopru do vas jer su možda samo zauzeti, nisu čuli ništa od vas ili imaju pune ruke posla s drugim ljudima", rekla je Abbajay. "Ali zato to ne biste trebali shvatiti kao znak da ne žele razgovarati s vama."

