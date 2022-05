Ima neobičnu tetovažu na licu zbog koje je ljudi vrijeđaju: 'Tvoja djeca će te se sramiti jednog dana'

Majka koja ima neobičnu tetovažu na licu na TikToku je podijelila video u kojemu osuđuje sve one ljude koji joj govore i pišu da će je se njezina djeca sramiti jednoga dana kada odrastu i vide kako im mama izgleda. Alexandra na licu ima istetoviranu crnu liniju koja joj ide ravno od donje usne niz bradu i vrat, što vodi do velike tetovaže na sredini njezinih prsa, kako piše The Sun.

- Od kada majke ne bi smjele imati tetovaže? - rekla je Alexandra u videu i pokazala srednji prst u kameru, te je dodala da je ona sigurno bolji roditelj i uzor svojoj djeci nego ljudi koji joj pišu zlobne komentare i vrijeđaju je.

Video je pregledan više od 390 tisuća puta, a ljudi nisu mogli odoljeti komentiranju.

- Moj tinejdžer i ja ćemo se ići zajedno tetovirati i oboje jedva čekamo - napisala je jedna mama.

- Ne razumijem kakve razlike ima ako roditelj ima tetovaže, kako te to čini lošim roditeljem - dodao je drugi korisnik.

No, ipak je bilo i puno onih koji su ju kritizirali i koji nisu razumijeli odabir njezine tetovaže.

"Ta tetovaža te ne čini cool mamom", prokomentirao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Nemam ništa protiv roditelja s tetovažama, ali ovo je jedna od najružnijih tetovaža koje sam ikada vidio."

