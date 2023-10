Ima 30 godina i nikada nije bila u vezi: 'Svi bismo trebali više cijeniti slobodu!'

Imam 30 godina i nikad nisam imala dečka; i da vam kažem; biti solo cijelo vrijeme nije strašno!, rekla je Amerikanka Jordy na svom TikTok računu @jordytings, no nisu svi bili uvjereni da je zbog toga stvarno sretna. U svom se videu našalila i kako je uvijek djeveruša, a nikad mladenka, a iako će neki misliti da je zbog toga ogorčena, postoje, kaže, i mnoge prednosti takvog slobodnog života. "Gledam svoje prijatelje i ljude oko sebe kako ulaze u veze i izlaze iz njih, a ja sam uglavnom treći kotač", dodala je.

Često se, kaže, online susreće s komentarima tipa 'O Bože, bojim se da će se to i meni dogoditi', no to je po njoj pogrešan stav. "Nikakva veza ne bi trebala biti temelj vašeg samopoštovanja, društvo previše pažnje pridaje ljubavnim vezama", poručila je, dodavši i kako će biti sjajno ako nekad naiđe na 'pravu osobu', a u međuvremenu planira uživati u životu samca.

"Svi bismo trebali više cijeniti slobodu i samorazvoj koji proizlaze iz samoće", zaključila je u svom videu koji je s više od 750 tisuća pregleda i 55 tisuća lajkova postao viralan. Mnogi su na platformi u komentarima podijelili svoja razmišljanja o njenoj situaciji, uglavnom ističući kako se nisu našli u sličnim situacijama. "Ne znam kako ti je, ali znam da mnogi misle da si sa 30 star; a zapravo si još uvijek jako mlad...", napisala je jedna žena.

"I ja imam skoro 30 godina i nikada nisam imala dečka", dodala je druga. "I bojim se da nikad neću biti u vezi". "Kao... sve je to okej, ali svejedno se nadam da to nisam ja za osam godina", zaključila je treća, a mnogi su komentirali kako ženina tvrdnja da je sretna i sama vjerojatno nije iskrena, jer nitko ne može biti potpuno sretan pitajući se kako bi bilo da ima nekog pokraj sebe...

