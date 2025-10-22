Farmaceutkinja otkrila koji uobičajeni lijek bez recepta nikada ne bi kupila: 'Nije puno bolji od placeba'

Ponekad, kada nas zaboli glava, muči prehlada ili želimo brzo riješiti neki manji zdravstveni problem, tada jednostavno odemo u ljekarnu po lijek koji se izdaje bez recepta. Takvi lijekovi lako su dostupni i često ih doživljavamo kao bezopasne jer ih možemo kupiti bez prethodnog posjeta liječniku. Ipak, iako mogu pružiti brzo olakšanje, važno je znati kada i kako ih pravilno koristiti jer čak i bezreceptni lijekovi mogu imati nuspojave ili neželjene učinke ako se uzimaju nepromišljeno. Jedna je farmaceutkinja otkrila jedan uobičajeni proizvod koji se može kupiti bez recepta, a koji sama nikada ne bi kupila.

"Jedini lijek na koji odbijam potrošiti novac su sirupi protiv kašlja koji se mogu kupiti bez recepta", izjavila je klinička farmaceutkinja Anum na TikToku. Iako je očekivala negativne reakcije, Anum je objasnila da istraživanja pokazuju kako lijekovi protiv kašlja nisu puno učinkovitiji od placeba, piše Daily Express. No, što to zapravo znači za one koji se bore s kašljem ili grloboljom? "Ovi sirupi zapravo ne smanjuju drastično simptome kašlja u usporedbi s onima koji ništa ne uzimaju ili onima koji su uzimali placebo", rekla je Anum.

Iako je priznala da je svatko drugačiji i da svatko ima pravo trošiti svoj novac kako želi, Anum je rekla da bi, kada bi imala virusni i neozbiljan kašalj, tada radije posegnula za alternativnim načinima liječenja. "Oslanjam se na hidrataciju, odmor i toplu vodu s malo limuna i malo meda za umirujuće djelovanje", otkrila je Anum. Savjetovala je pratiteljima da potraže daljnji savjet od liječnika opće prakse ili ljekarnika ako imaju uporan kašalj tri tjedna ili dulje.

Mnogi su se korisnici u komentarima javili sa svojima savjetima i iskustvima. "Nije stvar u tome da nemate sirup protiv kašlja, već da imate pravi sirup za pravu vrstu kašlja", napisala je jedna osoba. Podržavajući Anumov video, studija koju je proveo Ron Eccles, direktor Centra za prehladu na Sveučilištu u Cardiffu, a koju je objavio Nacionalni institut za zdravlje, navela je da je glavna korist lijekova protiv kašlja za liječenje kašlja povezanog s prehladom povezana s placebo učinkom, a ne s farmakološkim učinkom aktivnog sastojka.

Ako vas muči kašalj, trebali biste odmarati, piti puno tekućine, pokušati ostati kod kuće i izbjegavati kontakt s drugim ljudima ako imate visoku temperaturu ili se ne osjećate dovoljno dobro za obavljanje svojih uobičajenih aktivnosti. Također možete pokušati uzeti paracetamol ili ibuprofen za liječenje bilo kakve boli, vrući limun i med ili biljni lijek zvan pelargonija. "Ali postoje ograničeni dokazi koji pokazuju da ovi lijekovi djeluju. Vrući limun s medom ima sličan učinak kao i lijekovi protiv kašlja", zaključeno u studiji.