Domaći gastro-profil u kojem ćete uživati: Iza njega stoji radijska voditeljica, a radi jela koja svi mogu pripremiti

Nina Slišković Goleš godinama radi kao radijska voditeljica i blogerica, a ono po čemu je posebna je činjenica da žena nikad ne staje - radi paralelno barem 2, 3 posla. To je potvrdila i pokretanjem gastro profila na Instagramu, Jedi Voli Soli.

Dalmatinka sa zagrebačkom adresom na ovaj potez odlučila se tijekom karantene kada je ostala bez nekih angažmana i prvi put, u posljednjih deset godina, imala slobodnog vremena. Ideja je došla sasvim spontano, kada je njezinom suprugu palo na pamet da kamerom zabilježi dok ona priprema neko jelo, a kada su video montirali, shvatili su da izgleda baš dobro i da bi bilo šteta to ne podijeliti s drugima.



- Nisam baš htjela kulinarski sadržaj servirati svojim pratiteljima na Instagramu jer sam sigurna kako me ne prate zbog toga. Sadržaj mog privatnog profila je sve ono što mi se događa u životu, dođe mi nekako prirodno. Ne trudim se to uljepšavati niti filtrirati. Ipak, food blog nije nešto što se samo dogodi, već nešto što se napravi, pa sam odlučila otvoriti poseban profil i krenuti u pravi gastro projekt.



Jedna od prvih stvari koju je snimila za profil bila je hit kava u karanteni - Dalgona coffee, a za pripremu joj je trebalo pola sata!



- Sjećam se da sam komentirala s prijateljicom je li ikada kavu kuhala pola sata. Kada se snima, priprema jela traje puno dulje nego inače. Sve ovisi, naravno, o složenosti jela, ali za jedno mi je potrebno sigurno nekoliko sati. Onda fotkanje, montaža videa, pisanje recepta, objava... Vrlo brzo shvatila sam da food blog može biti stalni posao, ako možeš objaviti 3-4 videa tjedno, koliko se ja sada trudim - objašnjava Nina.

U videu pogledajte njezinu pripremu deserta:

Ljubiteljica je jednostavne i svakodnevne kuhinje, a upravo takvi su i recepti koje nudi. Iako su police u kući pune kuharica, Nina kaže kako rijetko posegne za jednom. Uglavnom je riječ o nekim uobičajenim jelima, pa inspiraciju nije teško pronaći. Igranje u kuhinji i razmišljanje o receptima je sasvim dovoljno da se ona stvori.



- Kod mene nema namirnica za koje je potrebno okrenuti pola svijeta da ih pronađete i nema sastojaka kojima ni ime ne znamo pročitati. Trudim se da sve što snimam bude jednostavno tako da svatko to može pripremiti, pošto ni ja sama nisam nekakav masterchef.

Iako to kaže, ponude za suradnje su vrlo brzo počele stizati na Jedi Voli Soli kojeg dijeli svega 100 pratitelja od 5000. Većinom su to za sada razne kompenzacije, a Nina ih vrlo rado prihvaća, još uvijek iznenađena kako se sve brzo počelo odvijati. Prihvaća suradnju isključivo s brendovima u koje sama vjeruje i koje koristi.



- To je neko moje nepisano pravilo kojeg se držim kako bih u moru svega na društvenim mrežama zadržala kredibilitet - kaže nam svestrana voditeljica nadajući se da će u budućnosti pristizati i neke veće suradnje i ponude.



Ono što je zanimljivo jest food blog Ninine mame, Anke Slišković koja ju u iskustvu, ali i brojkama, prestiže sa svojih 12,6 tisuća pratitelja. Mama kao mama, uvijek spremna pomoći i dati koji savjet već je nakon prve objave nazvala Ninu i rekla: "Previše ti je hrane na tanjuru, pripazi na to sljedeći put, Instagram jako pati od toga." Iako joj je u početku bilo smiješno, Nina se nije puno bunila znajući kako mama ima više iskustva u food 'bloganju', pa rado posluša neki njezin savjet.

Ako pogledate njezin privatni profil, može se odmah zaključiti da je talent za fotografiranje prisutan, a kada je riječ o kuhanju redovito čita trikove, savjete, članke i uči... Prikuplja inspiraciju jer kaže kako je sve to jedna mala znanost.



Oduvijek je bila spretna u kuhinji, a s putovanja je redovito dolazila s punim koferom hrane i vina. Ipak, u jednom trenutku život je postao toliko ubrzan da više nije imala vremena raditi ono u čemu zaista uživa. Zato joj je, kako kaže, karantena to vratila.



- Korona me na toliko polja pogodila, ali opet mi je pružila priliku da radim nešto što volim, u čemu uživam i nešto od čega bih rado jednog dana konkretnije zarađivala.