Dok gledate nogomet na TV-u s kauča, trošite jednako kalorija kao dok vježbate

Istraživanje kaže da tjelesne reakcije tijekom 90-minutne nogometne utakmice na televiziji odgovaraju učincima 45-minutnog trčanja, piše The Sun. Navijači teški 80 kg sagorjeli su do 540 kalorija skakanjem, ‘udaranjem zraka’ ili vikanjem tijekom tri četvrtine utakmice. Teniski navijač koji navija i plješće tijekom trosatnog meča može sagorjeti do 432 kalorije, što je jednako jednom satu plivanja.

A navijači atletike koji gledaju sat vremena tog sporta dok stoje pred TV-om i hodaju gore-dolje četvrtinu tog vremena, mogu sagorjeti do 162 kalorije, što je jednako 30-minutnoj šetnji. Formulu je osmislio sportski znanstvenik dr. Dale Esliger sa Sveučilišta Loughborough. Otkrio je da 42 posto navijača koji gledaju sport kod kuće kažu da imaju povećan puls, nalet adrenalina (njih 30 posto) ili nemogućnost da mirno sjede (njih 38 posto).

Dr. Esliger je rekao: “Istraživanje dodatno podržava tezu da gledanje sporta pozitivno utječe na vitalnost.” Nevjerojatnih 88 posto kaže da gledanje sporta s drugima daje energijski poticaj, a jedan od pet ispitanika vjeruje da troši više energije nego igranjem golfa ili vježbanjem joge.

