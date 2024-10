Događa li se i vama? TikToker objasnio zašto nam se čini da vrijeme prebrzo prolazi od 2020. godine

Osjećate li i vi da su dani dugi, a godine nevjerojatno kratke? Čini vam se da je 2020. godina bila nedavno, a ne da je bila prije pune četiri godine i da nas samo nekoliko mjeseci dijeli od toga da proslavimo pet godina otkako je počelo ovo desetljeće? Vjerujte, niste jedini. Puno se toga dogodilo od 2020. godine, ali na čudan način mnogi se ljudi osjećaju kao da gotovo uopće nije prošlo vrijeme.

Jedna teorija kaže da su nas događaji iz 2020. još više odvojili od stvarnog svijeta te da smo više "uronili" u digitalni prostor, zbog čega se čini da posljednje četiri godine nisu bile stvarne. Netko je predložio i teoriju o "dobi zaključavanja" koja nam daje osjećaj da imamo drugačiju dob od stvarnog broja godina, odnosno da imamo osjećaj da i dalje imamo godina koliko smo imali kada je počeo lockdown. Netko je sada predložio još jednu teoriju zašto se čini da vrijeme teče brže od 2020. godine, a zove se "teorija percepcije vremena", piše LADbible.

Nju je pokušao objasniti TikToker Thomas Mulligan. "Tijekom našeg života način na koji naš mozak percipira vrijeme zapravo se mijenja. Ovdje je u igri nekoliko različitih stvari. Jedna je najočitija, na vaš prvi rođendan jedna godina čini 100 posto vašeg života. Do druge godine, jedna godina čini 50 posto vašeg života. Do trenutka kada navršite 20 godina, jedna godina čini pet posto vašeg života", rekao je Thomas.

To bi značilo da je, najčešće, živopisno nezaboravni dio života između 20. i 25. godine činio jednu petinu vašeg vremena provedenog na ovom svijetu, dok je vrijeme od 25 do 30 samo šesti dio toga usprkos tome što je jednako dugo trajalo. U biti, što ste stariji, to se više čini da se vrijeme ubrzava kako se mijenja naša percepcija o njemu.

Sjetite se školskih dana kada se činilo da polugodište traje zauvijek, a sada shvaćate da se radilo o samo nekoliko tjedana. Sama kronologija se nije promijenila i ide i dalje istim tempom, samo što ste kroz život dalje odmakli nego što ste bili 2020. godine, a samim tim i vaša predodžba o tome koliko je duga godina u vašem životu prilično se smanjila. Pomalo jezivo, zar ne? Srećom, Thomas je ponudio moguće rješenje, a to je učiniti vaš život "što je moguće zanimljivijim i što je duže moguće".