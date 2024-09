Još nije vrijeme: Stručnjak otkrio koliko bi stupnjeva trebalo biti da upalite grijanje

S dolaskom rujna, jesen polako preuzima primat, a temperature počinju padati. Kako se živa spušta, mogli biste poželjeti posegnuti za termostatom i uključiti grijanje. No, prema savjetima stručnjaka za vodoinstalacije, još nije vrijeme za to. David Doran iz tvrtke Blackstone Plumbing & Heating Ltd, u sklopu istraživanja tvrtke Yell, sugerira da lagani osjećaj hladnoće nije dovoljan razlog za paljenje grijanja, piše Metro.

Preporučuje da pričekate dok unutarnja temperatura ne padne ispod 18°C. Za starije osobe ili one osjetljivijeg zdravlja, preporučuje se održavanje temperature oko 20°C, s time da je najčešće potrebno grijanje uključiti početkom do sredine listopada.

Još jedna česta zabluda vezana uz grijanje jest da je energetski učinkovitije držati centralno grijanje stalno uključeno na niskoj razini. David objašnjava da je zapravo učinkovitije grijati kuću samo kada je potrebno. Pametni termostati i mjerači vremena mogu pomoći u održavanju ugodne temperature uz manju potrošnju energije.

Također, podizanje temperature na termostatu neće brže zagrijati vaš dom – samo će povećati potrošnju energije. Optimalno je postaviti termostat između 18 i 21°C za najbolju ravnotežu između udobnosti i učinkovitosti.

Davidov savjet za noćno grijanje je jednostavan: nemojte ga ostavljati uključeno. Umjesto toga, preporučuje smanjivanje termostata ili korištenje debljih popluna i toplije odjeće kako biste uštedjeli energiju. Ako imate termostatske ventile na radijatorima, preporučuje podešavanje temperature ovisno o prostoriji. Tako, primjerice, možete smanjiti grijanje u prostorijama koje se manje koriste, što će vam pomoći uštedjeti energiju i novac.

