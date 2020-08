Bračni par iz Indije: "Nismo mogli ni zamisliti da Hrvati toliko vole indijsku kuhinju"

Kako jedeš, tako i misliš – poznata je indijska poslovica koja sama po sebi govori o indijskoj kuhinji. Velika zemlja ima veliku kulinarsku baštinu. Indijska hrana koja je popularna na Zapadu uglavnom dolazi sa sjevera zemlje iako specijalitete i na stotine ukusnih zalogajnica možemo pronaći po cijeloj Indiji. Tradicija indijske kuhinje seže tri tisuća godina unazad. Protok vremena, nove religije i ideje, utjecaji doseljenika i osvajača, novih namirnica i proizvoda rezultirali su zadivljujućim kontrastima kakvima se odlikuje ovaj golemi poluotok. Svaka regija svojim specifičnostima doprinosi razvijenoj kulinarskoj tradiciji, a tajna leži u obilju začina i bilja. Jedna od najpoznatijih i najspecifičnijih kuhinja u svijetu svakako je indijska, predstavlja jedan od sinonima za ovu zemlju.



Mi Indijci volimo vegetarijansko

Kada pomislimo na indijska jela, prvo pomislimo na mnogo začina, ljutu hranu, na jela koja se mahom baziraju na povrću i prženim namirnicama. Zbog višetisućljetne hinduističke vegetarijanske tradicije, indijska kuhinja obiluje mnogim specijalitetima od povrća i mahunarki, a budući da se u njihovu kulinarstvu koriste i razni začini, Indija se s razlogom često naziva i “rajem za vegetarijance”. Indija je topla zemlja pa se 70 posto stanovnika hrani vegetarijanskom prehranom, jelima pripremljenima od povrća, leće, slanutka, graha, riže, nekoliko vrsta brašna... U Zagrebu smo posjetili indijski restoran Namaste vlasnika Devaraja Rangaswamyja, indijskog poduzetnika koji se bavio drvom i kamenom i koji već 15 godina živi u Hrvatskoj.



– Jako sam zadovoljan. Nisam vjerovao da je Hrvatima toliko poznata indijska hrana i da je toliko vole jesti. Naša klijentela kreće se od običnog čovjeka do ministara i mnogih drugih iz javnog kulturnog života – govori Devaraj ističući kako oni jedini kuhaju autentičnu indijsku hranu.

– Našu kuhinju vodi jedan od najškolovanijih chefova koji je radio u najluksuznijim hotelima diljem svijeta. Gotovo svi kuhari radili su u hotelima s pet zvjezdica. Imamo malu maržu, ali jako sam zadovoljan. Puno je tu troškova jer sve namirnice dopremam preko Londona isključivo iz Indije – kazao je Deravaj.



Indijska kuhinja je vrlo romantična, ukusna i zdrava. Začini koji se koriste pri kuhanju daju jelima čaroban okus, miris i ljekovite značajke. Mirisni začini, omiljeni curry, aromatizirani naan kruh, gusti umaci i fantastične kombinacije ono su što indijsku kuhinju izdvaja od ostatka svijeta.



Osnova indijske kuhinje su žitarice – riža, pšenica, kukuruz ili proso, ovisno o regiji, koje se jedu s lećom ili grahom (dal), povrćem, mirisnim marinadama i chutneyem. Tome se mogu dodati jela od mesa, peradi, ribe, jogurta i kokosa. U primorskim krajevima koriste se i riba, morski plodovi te kokosovo mlijeko. Jede se mnogo vrsta kruha napravljenog od različitih vrsta brašna različitim metodama pečenja: neki se peku u pećnici, a neki prže na pročišćenom maslacu. S druge strane, krumpir se veoma rijetko koristi u prehrani, dok se riža praktički uvijek služi uz obroke.



Neka od najpoznatijih indijskih jela su mughlai korma (janjeći curry na kraljevski način), vindaloo (ljuti mesni curry), rogan josh (curry s ovčjim mesom), tandoori (od ribe ili piletine, za koji se meso drži u marinadi), lebur bhat (riža s limunom), alloor dam (curry od krumpira)... Posebno oduševljenje izazva butter chicken, piletina kuhana u tandooru s jako bogatim umakom od rajčice, a ništa blaži dojam ne ostavljaju i deserti, točnije gulab jamun (mliječne kuglice koje se prže u gheeju), gajar ka halwa (mrkva polako kuhana u mlijeku s kardamomom) te malai kulfi (desert od mlijeka nalik sladoledu). Inače, Indija je prva na ljestvici zemalja konzumenata veganske i vegetarijanske prehrane. Time se ponose, ali ističu i kako im je meso itekako drago.



Vlasnik restorana Devaraj Rangaswamy u Zagrebu živi sa ženom Ramachandrom Mahalakshmi Devaraj i dva sina. Kako kaže, zaljubio se u Zagreb i Hrvatsku. Iako je mnogo zarađivao na transportu i preprodaji drva i kamena, odlučio je otvoriti indijski restoran s autentičnom hranom da Hrvati okuse pravu Indiju.



Mi smo dobar kulinarski tandem

– U Zagrebu je bilo nekoliko indijskih restorana koji su posluživali hranu koja zapravo i ne prikazuje pravu indijsku kuhinju. Ne može indijsku hranu kuhati netko tko nije bio u Indiji i naučio i doživio čari indijske kuhinje – govori Deravaj naglašavajući kako bi to bilo kao da neki Indijac skine s interneta recept i poslužuje u Indiji “prave zagorske štrukle”.



– Koliko volim Indiju, toliko volim i Hrvatsku. Hrvatska je danas moja domovina u kojoj živim s obitelji. U poslu mi puno pomaže moja supruga Ramachandra jer nije jednostavno voditi restoran. Moraš paziti na svaki detalj. Imam viziju i ukus, ali moja supruga brine se za svaki detalj – kazao je Deravaj čija se žena ljupko smijala dok ju je njezin suprug hvalio.



– Mi smo super tandem i nadopunjavamo se i zbog toga sve tako izgleda glatko iako to nekad baš i nije. Treba puno truda uložiti kako bi se istaknuo i najsitniji detalj koji bi privukao gosta. Nama je cilj da se gost, kada dođe, osjeća ugodno i vrati se opet zbog vrhunske hrane, ali i usluge – govori Ramachandra koju smo na kraju pitali kako joj se sviđa Hrvatska i je li joj tu lijepo.



– Hrvatska je prekrasna zemlja. Ima sve blagodati, od mora, planina, rijeka, toplih i dragih ljudi... Već sam 15 godina u Hrvatskoj i nikada nisam čula da mi je netko uputio neku ružnu riječ ili provocirao. Štoviše, uvijek me svi ljubazno i srdačno pozdrave.