Bila je mrtva 11 minuta prije nego su je uspjeli vratiti u život: 'Ovo je razlika između mog posjeta Raju i Paklu'

Žena koja je bila klinički mrtva 11 minuta vratila se u život s intrigantnom pričom o onome što je doživjela u 'zagrobnom životu'. Mnogi se ljudi brinu o tome kako žive svoje živote i što dolazi nakon smrti. No, jedna žena iz Wichite, Kansas, može smiriti te strahove temeljem svog iskustva iz 2019. godine, piše UNILAD.

Nakon rutinskog pregleda kod kardiologa, krvni tlak 68-godišnje Charlotte Holmes naglo je skočio na alarmantnih 234/134. Liječnici su bili zabrinuti da bi mogla doživjeti moždani ili srčani udar. U jednom trenutku, Charlotte je doživjela srčani zastoj i proglašena je klinički mrtvom.

Od tada, detaljno je opisala svoje navodno iskustvo 'Raja' i zastrašujuće vizije 'Pakla' tijekom gostovanja u TV emisiji The 700 Club. Charlotte je govorila o ljepoti koju je doživjela dok je bila klinički mrtva i odvedena u 'Raj'. Izjavila je: ‘Mogla sam osjetiti miris najljepših cvjetova koje sam ikada pomirisala, a zatim sam čula predivnu glazbu. Kada sam otvorila oči, znala sam gdje se nalazim. Shvatila sam da sam u raju’.

Tvrdila je da ju je skupina anđela odvela dublje u nebeske prostore. ‘Ne mogu vam opisati kako je Raj izgledao jer je to izvan svake naše mašte, milijun puta ljepše’, dodaje, ‘Nema straha; to je čista radost kada su anđeli prisutni. Nisu izgledali staro, niti bolesno; nitko od njih nije nosio naočale. Izgledali su kao da su u svojim 30-ima. Ipak, u svetim spisima piše: ‘Bit ćemo poznati onako kako smo bili poznati’. Znala sam da su oni, u svojim novim tijelima, izgledali prekrasno'.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka tijekom njenog iskustva bio je susret s djetetom koje je izgubila. Charlotte je nastavila: ‘Sjećam se da sam pomislila, 'Tko je ovo?' i čula sam svog nebeskog oca kako mi govori: 'To je tvoje dijete.'

‘Izgubila sam to dijete. Bila sam trudna pet i pol mjeseci. Sjećam se kako su mi pokazali bebu i rekli: 'Charlotte, to je dječak.' Onda je otišao. Kada sam vidjela to malo dijete, pomislila sam, 'Bože, kako je to moguće?' On mi je rekao: 'Oni nastavljaju rasti na nebu - ali nema vremena, to je vječnost’, objasnila je.

Iako je svjedočila ljepoti Raja, Charlotte tvrdi da joj je Bog pokazao 'Pakao' kao upozorenje. Rekla je: ‘Bog me odveo u Pakao, i kada sam pogledala dolje, mirisalo je na pokvareno meso - bilo je užasno... i svi su vrištali. Nakon što sam vidjela ljepotu Raja, kontrast s Paklom bio je gotovo nepodnošljiv. Bog mi je rekao: 'Ovo ti pokazujem da ti kažem, ako se neki od njih ne promijene, ovdje će boraviti.' Čula sam svog oca kako govori: 'Imaš vremena da se vratiš i podijeliš ovo’.

I upravo je to Charlotte učinila. Nakon ovog iskustva, osjetila je povratak u svoje tijelo, a u tom trenutku, njezin suprug primijetio je kako joj se oko trzalo. Nakon 11 minuta, Charlotte je oživljena, potpuno se oporavila i puštena iz bolnice dva tjedna kasnije. Nažalost, preminula je nekoliko godina kasnije, 2023. godine, u dobi od 72 godine, uslijed srčanog udara.