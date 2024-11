Zbog nepoštovanja prema Aboridžinima knjiga Jamieja Olivera povučena iz prodaje

Brojne se svjetski poznate osobe iz glazbene i filmske industrije pa i sporta, primjerice Mariah Carey, Channing Tatum ili Serena Williams, posljednjih godina upuštaju u izazov pisanja dječjih knjiga koje nalazimo iza svakog ugla, a britanski kulinarski majstor Jamie Oliver također je uskočio na taj vlak kada je prošle godine izdao svoj prvijenac za djecu "Billy i divovska pustolovina" ("Billy and the Giant Adventure"). Njegova nova knjiga "Billy i epski bijeg" ("Billy and the Epic Escape"), koja spominje djevojčicu Aboridžinicu koja živi u udomiteljskoj obitelji, objavljena je u svibnju ove godine, a sada je povučena iz prodaje zbog nepoštovanja prema australskim domorocima.

Radnja knjige, naime, smještena je u Veliku Britaniju, no Oliver nakratko zalazi u prostor Alice Sprinsa u Australiji, gdje negativac otima djevojčicu koja živi u obitelji starosjedilaca, a samim spominjanjem australskih naroda te sposobnosti djevojčice da komunicira sa životinjama i biljkama ovaj se kulinarski autor upleo u nevolje. Sustavi vjerovanja domorodaca vrlo su kompleksni i različiti, a Sharon Davis, glavna izvršna direktorica Nacionalne komisije za obrazovanje Aboridžina i otočana Torresova tjesnaca (NATSIEC), kazala je kako takav pristup spomenute sustave prikazuje kao magiju, što nije istina.

Također, jezik kojim se Oliver služi u knjizi jest vokabular naroda Gamilaraay, koji obitava na područjima Novog Južnog Walesa te južnog Queenslanda, a kako oteta djevojčica živi u Alice Springsu na Sjevernom teritoriju, taj se jezik ne uklapa u njezinu pozadinu te je to, kaže Davis, potpuno zanemarivanje razlika među jezicima, kulturama i praksama prvih australskih naroda – Aboridžina i otočana Torresova tjesnaca.

Jamie Oliver kazao je da mu nikada nije bila namjera krivo protumačiti bolnu tematiku koja zadire u australsku domorodačku povijest, a prije objavljivanja knjige od svojih je izdavača (Penguin Random House UK) čak tražio konzultacije s nekom domorodačkom organizacijom ili zajednicom. Uredničkom pogreškom nikakve se konzultacije nisu dogodile, potvrdili su u izdavaštvu te dodali kako će na ovome primjeru definitivno učiti, a time je ostavljen golem prostor za kritike iz NATSIEC-a koje kažu da knjiga, osim što je uvredljiva, trivijalizira te stvara stereotipe o prvim australskim narodima i njihovim iskustvima.

– U australskom izdavaštvu, kao i u bilo kojem drugom, nema mjesta za naše priče prikazane kroz kolonijalnu prizmu, a pogotovo ne kad je riječ o autorima koji imaju malu ili nikakvu povezanost s ljudima i mjestima o kojima pišu – kazala je dr. Anita Heiss, autorica i pripadnica naroda Wiradjuri, grupe Aboridžina iz Novog Južnog Walesa.