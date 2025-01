Zbog dječaka kojeg je navodno zlostavljao, propao film o Michaelu Jacksonu

I dok streaming platforme svakoga dana obogaćuju svoju ponudu biografskim filmovima o brojnim glazbenicima, a ti isti filmovi pune kinodvorane, pitanje je hoćemo li "Michaela" uopće gledati ove godine jer u dugoj i uspješnoj karijeri Michaela Jacksona uvijek nailazimo na jednu te istu kontroverzu – je li kralj popa bio zlostavljač ili nije? Iako je naposljetku oslobođen cijelog niza optužbi za seksualno zlostavljanje, rasprava o tome sada se ponovno pokreće – doduše, ovoga puta nije riječ o tome je li kralj popa zaista kriv ili nije, već se radi o 20 milijuna dolara teškom ugovoru koji je stvorio probleme producentskoj ekipi filma "Michael".

Nakon što su jednom već odgodili premijeru s travnja na listopad ove godine, sada se suočavaju s ugovorom koji su Jacksonovi nasljednici sklopili s obitelji navodno zlostavljanog dječaka Jordana Chandlera, a koji nalaže da taj slučaj nikada ne bude dio nijedne dramatizacije o kralju popa. Prisjetimo se, početkom devedesetih godina, točnije 1993., trinaestogodišnji Jordan Chandler optužio je Michaela Jacksona za zlostavljanje, no stvar je već sljedeće godine riješena nagodbom teškom čak 20 milijuna dolara te ugovorom koji zabranjuje bilo kakvo prikazivanje Chandlera u filmu o Jacksonovu životu.

Prema izvješću novinara Matta Bellonija, produkcijski tim filma "Michael", predvođen redateljem Antoineom Fuquom, producentom Grahamom Kingom i scenaristom Johnom Loganom, nije bio upoznat s postojanjem ovog pravnog sporazuma do samog završetka snimanja, što ih dovodi do poprilično velikog problema jer značajan dio radnje prikazuje Jacksona kao "žrtvu pohlepne obitelji Chandler", odnosno struktura filma izgleda tako da on počinje i završava istragom Chandlerovih optužbi iz 1993. godine.

"Treći čin filma posebno ovisi o utjecaju obitelji Chandler. U scenariju koji sam pročitao – za koji mi je rečeno da je bio blizu konačnog, ali očito se te stvari često revidiraju – napeta sekvenca uključuje Johna Brancu (Miles Teller), Johnnieja Cochrana (Derek Luke) i druge Jacksonove odvjetnike koji raspravljaju o tome hoće li isplatiti Chandlera i njegovu obitelj. U jednom trenutku odvjetnici puštaju zloglasnu snimku koja je predana sudu, a na kojoj Jordanov otac prijeti da će iskoristiti optužbe svog sina kako bi uništio svoju bivšu ženu i Jacksonovu karijeru. Scene koje slijede dramatiziraju opsežnu policijsku istragu, uključujući traumatizirajuću Michaelovu pretragu do gola koja ga je obilježila za cijeli život... Ako 'Michael' sada ne može dramatizirati Chandlerove tvrdnje koje su okosnica filma, što će točno treći čin sadržavati?" napisao je Belloni te dodao kako se film izravno bavi optužbama protiv Jacksona, ali isključivo na način koji silno želi uvjeriti gledatelja kako je kralj popa nevin. Bilo kako bilo, produkcijski tim trenutačno radi na novom scenariju, koji prije snimanja moraju odobriti Lionsgate i Universal, koji je zadužen za međunarodnu distribuciju, a troškove snimanja pristali su platiti izvršitelji Jacksonove ostavštine.

Cilj ovoga filma jest prikazati Jacksona kao izvanrednog umjetnika, a tu valja spomenuti glumačku postavu koja zasad ostaje jedan od najjačih aduta filma. Jaafar Jackson, sin Michaelova brata Jermainea, tumači svog slavnog ujaka, dok Jacksonova oca Joe utjelovljuje Colman Domingo, koji se natječe u utrci za Oscara kao najbolji glavni glumac, a Nia Long glumit će Katherine Jackson. Unatoč izazovima, producent Graham King i redatelj Antoine Fuqua izrazili su snažno uvjerenje da će film uspjeti zadržati planirani datum premijere. "Imamo izvrstan tim koji radi na preoblikovanju scenarija, i već smo identificirali alternative koje će biti jednako snažne kao originalna verzija", izjavio je King. Produkcijski tim procjenjuje da će potrebne izmjene zahtijevati oko šest tjedana dodatnog snimanja, što se uklapa u postojeći raspored, a ponovno snimanje planirano je u ožujku.