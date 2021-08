Wim Wenders zove vas na Rab Film Festival

Legendarni njemački filmaš Wim Wenders nedavno je gostovao na Sarajevo film festivalu, gdje je nagrađen Srcem Sarajeva. Naslušao se tamo i o ljepotama Lijepe naše, te o prekrasnom otoku Rabu i filmskom festivalu istraživačkog filma koji se tamo održava. Iako nažalost nije u prilici ove godine ga i posjetiti, pozvao je publiku da tu priliku nikako ne propuste.

"Veliki Wim Wenders jednu cijelu večer slušao je o RAFF-u i Rabu. Ove godine mu okolnosti nisu dozvolile da dođe, ali zato poziva vas - još nije kasno da krenete prema Rabu na fenomenalan filmsko-glazbeni vikend" napisali su iz Rab Film Festivala uz video poruku Wima Wendersa.

Treće po redu izdanje Rab Film Festivala, festivala istraživačkog filma, održava se od 20. do 22. kolovoza, a u konkurenciji donosi šest filmova, od čega tri igrana i tri dokumentarna.

- Raduje me da RAFF po treći put na Rab donosi prave male filmske poslastice. Svakako će veliki interes publike biti za film redateljice Antonete Alamat Kusijanović nakon nagrada u Cannesu i Puli. No vjerujem da će publika htjeti pogledati i sjajne dokumentarac “Žica” redateljice Tihe Gudac, o žici postavljenoj na slovensko-hrvatskoj granici i životu uz nju. Film otvaranja “Projekt Kartel” sjajan je, napeti triler dox o istrazi više od 60 novinara iz 25 država diljem svijeta tko je i zašto ubio meksičku novinarku Reginu Martínez. Očekuje nas hvaljeni srpski film “Lihvar” Nemanje Ćeranića, tu je i već nagrađivani film “Egzil” kosovskog redatelja Visar Morine i prava poslastica i regionalna premijera dokumentarca “The Gig is Up – druga strana online poslovanja”, film koji govori o ekonomiji aplikacija poput Ubera, Amazona, koji su u pandemiji bilježili velike zarade. RAFF završavamo kinom na barkama Seaplex Kaich, s “Jahačima pravde”, novim filmom Madsa Mikkelsena - kazao je za Večernji list direktor RAFF-a Robert Zuber.

Osim zanimljivog filmskog programa, u petak na Rabu vas očekuje glazbena flamenco priča, a u subotu koncert Zorana Predina, koji će predstaviti i svoju knjigu "Mongolske pjege".