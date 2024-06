Umjetnik Nikica Jurković dobitnik je Nagrade Radoslav Putar

U splitskom Salonu Galić dodijeljena je Nagrada Radoslav Putar, a ovogodišnji dobitnik je Nikica Jurković. Osim dodjele održane u ponedjeljak, na istom mjestu otvorena je i izložba finalista nagrade, a uz Jurkovića u finalu su bili i Nina Kamenjarin, Nikolina Kuzmić i Vice Tomasović.

– Stvarno bi mi bilo drago da je bilo tko od nas dobio ovu nagradu. Eto ovaj put sam je dobio ja. Neizmjerna mi je čast i zadovoljstvo što sam dio ove priče. Idemo u New York – kazao je za Hinu pobjednik Nikica Jurković kojem je nagrada donijela dvomjesečnu umjetničku rezidenciju u New Yorku, samostalnu izložbu u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu, produkciju multioriginalna u suradnji s Galerijom S iz Koprivnice te mjesto u žiriju Nagrade Radoslav Putar 2025.

Jurković je diplomirao na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu te na Odsjeku grafike ALU u Zagrebu. On nije samo slikar – on je i dizajner, i grafičar, i ilustrator i konceptualni umjetnik. A kako se mijenjaju mediji u kojima radi, tako dolaze i odlaze i trenuci inspiracije i mijenjaju se sfere interesa. Živi i radi u Zagrebu. Inače, sama Nagrada Radoslav Putar dodjeljuje se likovnjacima do 40 godina za kvalitetu, hrabrost i inovativnost. Osnovana je 2002. kao dio mreže YVAA – Young Visual Artists Awards koju čine organizatori sličnih nagrada 12 europskih država. Osnovao ju je Institut za suvremenu umjetnost, a od 2020. dodjeljuje u Splitu. Izložba finalista otvorena je do 29. lipnja.