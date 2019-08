U moru lifestyle profila sve se više ističu oni posvećeni kulturi čitanja

Od pojavljivanja 2010., Instagram je doživio strelovit uspon. Trenutačno broji više od milijardu aktivnih korisnika mjesečno, a svaki dan se na tu platformu postavi više od sto milijuna fotografija. Instagram se vrlo brzo pokazao kao nevjerojatno plodno tlo za marketinške kampanje, oglašavanje i reklame svih vrsta, toliko da je trenutačno na toj društvenoj mreži aktivno više od 500.000 influencera koji za jedan post naplaćuju i do 100.000 dolara. Na Instagramu se može reklamirati i reklamira se apsolutno sve - zašto onda ne bi i knjige?

Ipak, Instagram je primarno vizualni medij, koji se od drugih društvenih mreža ponajprije razlikuje formom – jedan se post sastoji isključivo od fotografije ili videa i opisa s ograničenim brojem znakova. No, ljubitelji knjiga su i taj medij uspjeli prilagoditi sebi, i na Instagramu počeli objavljivati fotografije knjiga i plaćene oglase, ali i recenzije, kritike i komentare, a sve ih povezuje hashtag #bookstagram. Bookstagram profili ipak velikom većinom spadaju u kategoriju lifestyle profila. Knjige su statusni simboli, dio scenografije, posložene u umjetnički stiliziranim formacijama one služe kao ukras u besprijekorno dizajniranim stanovima, udobnim i urednim spavaćim sobama. Fotografirane su u „trenutku čitanja“ uz nezaobilaznu šalicu kave, na ljetovanju na egzotičnoj plaži, ispred Eiffelova tornja ili na venecijanskoj gondoli… Po uzoru na selfie, nastao je i novi naziv koji označava veoma popularne fotografije polica s knjigama – shelfie. Estetika je na prvome mjestu, a suditi knjigu po koricama dobilo je potpuno novo značenje. Mogu li vizuali knjiga lišeni konteksta i značenja zaista nekoga potaknuti na to da predloženu knjigu kupi i pročita te mogu li kratke recenzije i kritike na Instagramu zamijeniti klasične književne kritike koje ovih dana sve rjeđe viđamo u medijima?

Više od milijun sljedbenika

U moru lifestyle bookstagram profila naići ćete i na one koji objavljuju zaista kvalitetan i originalan sadržaj ili one koji na neki način konceptualno iskaču iz mase. Na profilu @subwaybookreview tako možete pronaći fotografije ljudi koji poziraju s knjigama koje čitaju u podzemnim željeznicama diljem svijeta, a ispod svake fotografije njihov je osobni komentar o knjizi, a počesto i neka anegdota i preporuka čitati je ili ne. S druge strane, @catbookclub spojio je knjige s jednom od najvećih opsesija danas na internetu – mačkama. Ondje ćete pronaći tisuće i tisuće fotografija knjiga uz koje poziraju preslatke mačke, no uz prilično generične opise koji se uglavnom uopće ne tiču knjige koju prikazuju. Naletjet ćete možda i na @hotdudesreading, koji ima više od milijun sljedbenika, a kao što mu ime govori, taj je profil posvećen zgodnim momcima koje je netko na ulici, u kafiću, tramvaju ili u podzemnoj uhvatio dok čitaju.

Nije trebalo dugo da ovaj trend zahvati i Hrvatsku, a dvije naše najpopularnije bookstagramerice su @oceans of_books i @dvorsnova – na njihovim ćete profilima pronaći uglavnom žanrovsku književnost, preporuke i recenzije fantasy i romana za mlade, ali i prilično aktivne pratitelje i dobre preporuke. Jedan od apsolutno najpopularnijih bookstagrama, profil koji mnogi zovu prijetnjom kultnom Oprah Book Clubu – Reese’s Book Club, književni je klub Reese Whiterspoon koji broji više od milijun pratitelja. Nasmiješena Reese svaki mjesec predlaže novu knjigu za čitanje, oduševljeni pratitelji mahnito kupuju i posuđuju knjige koje ona preporučuje, a na svom profilu često organizira i nagradne igre u kojima dijeli knjige.

Književnost je postala ‘cool’

Ne možemo poreći da je književnost zahvaljujući fenomenu Bookstagrama, dobila vrstu popularnosti i reklame kakvu odavno nije imala. Koliko god nam se na prvu ta dva medija činila nekompatibilnima, književnost i odnos prema knjigama adaptiraju se i rastu zajedno s modernom tehnologijom. Bookstagram ima moć da, pogotovo među tinejdžerima koji su najbrojniji korisnici Instagrama, uspije popularizirati čitanje. A to je možda i najvažnije – čitanje je s Bookstagramom ponovno “cool”. Jer nije bitno čitate li da biste se fotografirali na plaži, bitno je samo da čitate.