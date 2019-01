Tonko Lonza bio je mjerilo kazališta i učitelj strog poput oca

Tonko Lonza bio je najveći gospar među glumcima i najveći glumac među gosparima – rekla je teatrologinja Mani Gotovac u zagrebačkom HNK na komemoraciji velikom hrvatskom glumcu i pedagogu Tonku Lonzi koji je preminuo 23. prosinca prošle godine u osamdeset i osmoj godini života. I dodala da je za Tonka onaj Držićev amor uvijek bio amor, te da je glumio samo najveće i najbolje uloge iz svjetske i hrvatske književnosti.

Dubravka Vrgoč, intendantica zagrebačkog HNK u kojem je Tonko Lonza nastupao od 1952. pa do 1994. godine, rekla je da je kazalište mjerilo svijeta, a da je Tonko Lonza bio mjerilo kazališta. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek spomenula je da je Lonzu upoznala još kao dijete u Zatonu, prisjetivši se njegovih velikih uloga s Dubrovačkih ljetnih igara iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća kada je bio u “naponu svoje glumačke snage i zrelosti”.

– Dragi naš profesore, koju smo mi sreću imali da smo vas mogli gledati i slušati, a tek igrati s vama – rekao je Lonzin nekadašnji student, a danas nacionalni prvak Drame Dragan Despot.

– Od vas smo naučili da su tijelo i glas instrumenti koje stalno trebamo uštimavati – rekao je Despot spomenuvši i to da se o Lonzi pričalo da je strog profesor, no to je bila strogoća oca prema djetetu koje voli.

Bivši dekan Akademije dramske umjetnosti Enes Midžić istaknuo je i neobičnu činjenicu da je Lonza na ADU djelovao od 1953. do 2000. godine, ali da je redovni profesor u trajnom zvanju postao tek 1999., godinu dana prije mirovine. Svoj govor bivšem profesoru nacionalna prvakinja Alma Prica započela je stihovima Tina Ujevića iz pjesme “Svetkovina ruža”, naglasivši njegov savjet da je za glumca na prvom mjestu zanat, a tek onda emocija.

Od Tonka Lonze oprostili su se i Suzana Nikolić, Vlasta Ramljak i ravnatelj Drame HNK Ivica Buljan koji ga je nazvao bardom hrvatskog glumišta koji je u sebi objedinio i filozofsku i umjetničku komponentu. U decentnom programu komemoracije na kojoj su bili i Božidar Boban, Jagoda Buić, Zlatko Sviben, Rade Šerbedžija, Vladimir Gerić, Branka Cvitković, Dubravka Ostojić, Goran Grgić... sudjelovali su i nacionalna prvakinja mezzosopranistica Dubravka Šeparović Mušović i pijanist Danijel Ivezić, a bila je tu i Lonzina obitelj, glumica Neva Rošić i kći Nella Lonza.