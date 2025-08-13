Naši Portali
ekspedicije na najvišu točku planeta

Stipe Božić donosi potresno iskustvo s tri grebena Mount Everesta

Stipe Božić
VBZ
Autor
Vladimir Barišić
13.08.2025.
u 09:00

Stipe Božić u knjizi "Tri drame na Everestu" živo i precizno rekonstruira svoje najveće penjačke uspjehe, a donosi i dojmljive, potresne priče o tragičnim događajima koji su zauvijek obilježili njegov život. Ovom knjigom, možda najosobnijom do sada, otvara vrata svojih najdubljih iskustava – i poziva čitatelja na putovanje iz kojeg se nitko ne vraća isti

Izdavačka kuća V.B.Z. izdala je novu knjigu jednog od najpoznatijih hrvatskih alpinista, putopisaca i dokumentarista – Stipe Božića. Knjiga "Tri drame na Everestu" donosi potresnu, autentičnu i iznimno osobnu ispovijest o tri ekspedicije na najvišu točku planeta – i o tragedijama koje su zauvijek obilježile te uspone.

Tri grebena Everesta ‒ zapadni, južni i sjeverni ‒ vjerojatno su tri najpoznatija planinska grebena na Zemlji, i upravo onuda idu najglasovitiji smjerovi prema vrhu svijeta. Legendarni George Mallory pokušavao se 1924. domoći vrha preko sjevernog grebena, i to je platio životom. Edmund Hillary i Tenzing Norgay uspeli su se 1953. na vrh svijeta slijedeći smjer po južnom grebenu, dok je zapadni greben bio neispenjan sve do jugoslavenske ekspedicije iz 1979.

Stipe Božić jedan je od rijetkih ljudi na svijetu koji je penjao sva tri smjera. Sa slovenskom ekspedicijom 1979. popeo se na vrh po iznimno teškom zapadnom grebenu (taj je uspon, unatoč brojim pokušajima, otada samo jednom ponovljen). S makedonskom ekspedicijom iz 1989. dosegnuo je vrh po južnom grebenu i tako postao drugi Europljanin (nakon slavnog Reinholda Messnera) koji se na Everest popeo dva puta, a 1996. pratio je Davu Karničara u neuspješnom pokušaju uspona preko Sjevernog sedla i spuštanja skijama s vrha svijeta.

Nažalost, svaki od tih uspona pratile su i tragedije; 1979. je prilikom silaska s vrha poginuo njegov prijatelj Šerpa Ang Phu, na drugom usponu život je izgubio Stipin penjački partner Dimitar Ilievski, a tijekom trećeg Everest je zahvatila velika oluja u kojoj je smrtno stradalo čak osam penjača.

"Tri drame na Everestu"
Foto: VBZ

Stipe Božić u knjizi "Tri drame na Everestu" živo i precizno rekonstruira svoje najveće penjačke uspjehe, a donosi i dojmljive, potresne priče o tragičnim događajima koji su zauvijek obilježili njegov život. Ovom knjigom, možda najosobnijom do sada, otvara vrata svojih najdubljih iskustava – i poziva čitatelja na putovanje iz kojeg se nitko ne vraća isti.

Mount Everest knjiga Stipe Božić

