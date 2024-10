Same proizvodimo bendovske majice, magnete i broševe, a imamo i bedž-mašinu

Prije mjesec dana grupa ŽEN izbacila je svoj četvrti album "Ciklus", čija će se promocija održati 26. listopada u zagrebačkom Attacku – klubu koji slobodno možemo nazvati njihovim drugim domom jer su ondje od samih početaka. "Ciklus" je napokon ugledao svjetlo dana sedam godina nakon njihova posljednjeg studijskog albuma "Sunčani ljudi", a osim što se referira na menstrualni ciklus te ciklički životni tijek, novi album ovih "običnih lezbi koje stvaraju neobičnu glazbu" označava kraj jednoga poglavlja i početak drugoga, objasnile su članice benda Sara Ercegović (bubnjevi, vokal), Eva Badanjak (gitara, sintesajzer, vokal) i Jelena Božić (bas, vokal).

– "Ciklus" smo izbacile neočekivano dugo nakon trećeg albuma. U cijelom smo tom periodu bile izuzetno koncertno aktivne, a 2020. izdale smo album "Blender", koji sadrži remikseve naših stvari s prva tri albuma, tako da je i nas iznenadila spoznaja da je prošlo toliko vremena. Također, dogodila se i promjena u postavi benda (Ivonu Ivković na basu zamijenila je Jelena Božić) pa je ovaj album zapis svih promjena i iskustava koje smo prolazile prethodnih nekoliko godina te smo ga stoga odlučile nazvati "Ciklus". Tijekom godina skupile smo znanje i opremu te je "Ciklus" potpuno snimljen u našem Tralala studiju te je to novo iskustvo koje nas je izgradilo kao glazbenice i s kojim smo dobile veliko samopouzdanje i motivaciju za daljnje stvaralaštvo – rekla je Sara Ercegović.

– Vlastiti studio daje nam slobodu da stvaramo i snimamo kad god želimo bez rokova i pritiska oko toga koliko nas košta svaki dan studija. Na taj se način lakše kreativno izražavamo, no to naravno nosi i svoje izazove jer se moramo prebacivati iz uloge glazbenika u ulogu producenta ili tehničara, što je posebno zahtjevno Evi, koja je autorica svih pjesama, a ujedno i glazbena producentica "Ciklusa" – dodaje.

ŽEN je tijekom godina kićen brojnim epitetima koji označuju njihov glazbeni žanr. Naime, 2013. rekle su da sviraju post-math-dreamy-synth-electro-psy rock što su odlučile, zbog jednostavnosti, skratiti na vlastiti žanr X-rock, no to se nije primilo pa su se ipak priklonile već etabliranim glazbenim pravcima te se okarakterizirale kao prog-indie rock-band, kaže Sara Ercegović. Ove, ali i ostale promjene te razvoj benda tijekom 14 godina djelovanja prikazat će izložba fotografija koja će otvoriti promociju albuma u Attacu, a uz ŽEN na promociji će nastupiti i njihove suradnice te prijateljice s glazbene scene.

– Tu su multižanrovski bend Patkice, Jordi Ilić s posve svježim solo projektom Naentu, DJ-ica Doxia te DJ-ica Nori Gnom. Promocija je zamišljena kao nešto šareno, zanimljivo i zabavno s posebnim naglaskom na stvaralaštvo žena, točnije snagu žena koje stvaraju glazbu na našoj sceni – rekla je Jelena Božić, koja je članicom benda postala 2022. godine, no i prije toga surađivala je sa ŽEN-om u sklopu svog benda Tús Nua, u kojemu svira s Jordi Ilić.

Foto: Kristijan Smok

Još davne 2009. godine hrvatska je alternativna scena upoznala ŽEN – grupu čiji je naziv muška inačica riječi žena što je, kažu, tada bilo jako relevantno jer su žene na glazbenoj sceni bile ne samo u manjini nego su bile i predodređene da budu isključivo vokalistice, a ne da sviraju neki instrument. Danas je broj žena na glazbenoj sceni također u manjini, objasnile su, no glazbeno se tržište ipak, na neki način, promijenilo.

– Osjećamo da nas se sada percipira prvenstveno kao bend, a ne kao ženski bend, no također smo svjesne toga da smo se za tu poziciju morale izboriti, što naši muški kolege koji su počeli u isto doba nisu morali. U usporedbi sa stanjem od prije 10-15 godina, situacija je danas znatno bolja kad je riječ o poziciji žena na alternativnoj glazbenoj sceni, barem iz našeg iskustva, što ne mora nužno biti pravilo s obzirom na to da smo mi dosta aktivne jer, osim u ŽEN-u, sviramo i u drugim bendovima (Dimitrije Dimitrijević, ###, Tús Nua), a tu je i kolektiv Sviraj!Jam, koji smo pokrenule zajedno s Lukom Čapetom i Erolom Zejnilovićem. Taj kolektiv okuplja razne glazbenike s pretežito zagrebačke glazbene scene koji zajedno, u izmjenjivim postavama, izvode glazbu koja nastaje na licu mjesta, pri čemu se, osim odlične zabave za publiku, stvorila platforma za suradnju glazbenika koji drukčije ne bi imali priliku zajedno nastupati. Također, jako vodimo računa da u svakoj postavi Sviraj!Jama imamo zastupljene žene – rekla je Eva Badanjak.

Stanje hrvatske alternativne scene ipak je takvo da se od nje ne može živjeti, bez obzira na to bile one lezbijke ili ne, kaže Sara Ercegović, no ŽEN zato nastupa i diljem Europe. Austrijski Linz, francuski Grenoble i nizozemski Groningen, osim naše regije, izdvajaju kao gradove s vjernom publikom, a neostvarene želje još ostaju američka i azijska turneja. Svoje nastupe od samoga početka organiziraju same jer, kako kažu, nije im padalo na pamet sjediti kod kuće i čekati da ih netko pozove na koncert, a time su se i umrežile s ostalim glazbenicima sa scene s kojima i danas surađuju. Osim takozvanog DIY (Do it yourself/Učini sam) pristupa koncertima, grupa ŽEN sama proizvodi svoj "merch", točnije bendovske majice, bedževe, pa i magnete.

– "Merch" od samih početaka radimo same. Naučile smo tehniku sitotiska pa ponekad u sklopu projekta Žene Mašine držimo radionice te tehnike. Sviđa nam se taj način rada, a i daje nam mogućnost fleksibilnijeg tiskanja onda kada nam proizvodi zatrebaju umjesto da smo stalno zatrpane brdom materijala. Mnogo toga što smo radile bilo je dio našeg "mercha" – od unikatnih ručno rađenih magneta i broševa, za koje smo čak nabavile i bedž-mašinu, do ajvara koji su radile Eva i naša Tanja Minarik, koja inače kreira vizualizacije za naše nastupe – objasnila je Sara Ercegović.

Tu je i projekt Sataraxz, glazbeni eksperiment ili pak "elektro kuhinja", kako ga same nazivaju, koji je nastao u trenutku kada se skupilo previše sintesajzera koje je, zbog manjka ruku, bilo nemoguće iskoristiti na nastupu ŽEN-a. Planovi za sljedeći Sataraxz trenutačno se razvijaju, a šaljive ŽEN-ovke rekle su i nešto o suradnjama koje bi voljele ostvariti.

– Ja bih rado reinkarnirala Princea te bih voljela s njim raditi na novom albumu koji bi se zvao Purple ŽEN. Eva previše razmišlja o tome s kime bi sve snimala i mislimo da joj je bolje da se primi posla te napokon snimi svoj solo album, a Sara želi napraviti još nekoliko bendova u sastavu nas tri ŽEN-ovke – otkrila nam je za kraj Jelena Božić.